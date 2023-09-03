الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بروتوكول تعاون بين محافظة الغربية وهيئة قضايا الدولة لتبادل المعلومات

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي

وقّع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والمستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة مساء اليوم، بروتوكول تعاون بين محافظة الغربية وهيئة قضايا الدولة لاستخدام وسائل التواصل التكنولوجي الرقمي الحديثة لتبادل المعلومات والمستندات والأوراق اللازمة بين محافظة الغربية وهيئة قضايا الدولة لقيام الهيئة بواجبها الدستوري والقانوني وإعداد الدفاع اللازم في كل الدعاوي حفاظًا على المال العام وتحقيقًا للصالح العام.

بحضور المستشار أحمد فكري، نائب رئيس الهيئة والأمين العام المستشار عمرو حتاتة، المستشار القانوني لمحافظة الغربية وعضو هيئة قضايا الدولة، أعضاء هيئة قضايا الدولة.

يأتي ذلك توافقًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة وتبني الدولة المصرية استراتيجية مصر الرقمية وفقًَا لخطتها لتنفيذ التطوير المؤسسي والتي تهدف إلى التهيئة لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي والميكنة واستدامتها للوصول الى مؤسسات حكومية رقمية تشاركية قوية وقادرة على استيعاب التكيف مع متطلبات العصر للوصول إلى جمهورية جديدة، تعمل على توفير الجهد والوقت والتكلفة، ووفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بإنشاء بنية أساسية رقمية تساعد على الحفاظ على أملاك الدولة وأموالها وحقوقها.

من جهته، أكد المحافظ، أن محافظة الغربية قامت بالعديد من الجهود والمشروعات لتنفيذ أعمال التحول الرقمي بكل قطاعات وإدارات المحافظة والوحدات المحلية الإدارية التابعة لها وفقًا لرؤية مصر 2030 واهتمامها بالحفاظ على أملاكها وأموالها.

الأمر الذي أدى للتعاون الوثيق بين المحافظة وهيئة قضايا الدولة في استحداث واستخدام وسائل التواصل التكنولوجي الرقمي الحديثة لتبادل المعلومات والمستندات وكل الأوراق اللازمة لقيام هيئة قضايا الدولة بواجبها الدستوري والقانوني وإعداد الدفاع اللازم في كل الدعاوي حفاظًا على المال العام وتحقيقًا للصالح العام في إطار حرصها على تدشين مبادئ التعاون الرقمي المشترك بينهما لتسهيل وتبسيط وتيسير استلام المخاطبات والمكاتبات لتوفير الوقت والنفقات باعتبار التواصل بينهما عن طريق البريد الالكتروني الحكومي لكل منهما كوسيلة رسمية معتمدة للمراسلات المتبادلة بينهما.

بروتوكول تعاون بين محافظة الغربية وهيئة قضايا الدولة لتبادل المعلومات عن طريق التحول الرقمي والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة وإعداد الدفاع اللازم في كافة الدعاوي حفاظا علي المال العام لتنفيذ أعمال التحول الرقمي بكافة قطاعات وادارات المحافظة

مواد متعلقة

تعرف على العروض الخاصة بـ"سينما الشعب" في محافظة الغربية

الأكثر قراءة

حرق وكسر وأوفر دوز .. التحقيق فى العثور على 3 جثث بالقاهرة

بعد صورة محمد صلاح.. تحرك برلماني عاجل لاسترداد آثار مصر المنهوبة

عمرو حمزاوى يطالب بإعادة النظر فى الدعم المالى للأحزاب

"صرف فلوس التكييف".. سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة

ضبط شخص بتهمة غسيل أموال بـ30 مليون جنيه بالقليوبية

مصرع وإصابة عاملين سقطت بهما بلكونة فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

حسين دعسة

جوتيريش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن فى كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)