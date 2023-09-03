بروتوكول تعاون بين محافظة الغربية وهيئة قضايا الدولة لتبادل المعلومات

وقّع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والمستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة مساء اليوم، بروتوكول تعاون بين محافظة الغربية وهيئة قضايا الدولة لاستخدام وسائل التواصل التكنولوجي الرقمي الحديثة لتبادل المعلومات والمستندات والأوراق اللازمة بين محافظة الغربية وهيئة قضايا الدولة لقيام الهيئة بواجبها الدستوري والقانوني وإعداد الدفاع اللازم في كل الدعاوي حفاظًا على المال العام وتحقيقًا للصالح العام.

بحضور المستشار أحمد فكري، نائب رئيس الهيئة والأمين العام المستشار عمرو حتاتة، المستشار القانوني لمحافظة الغربية وعضو هيئة قضايا الدولة، أعضاء هيئة قضايا الدولة.

يأتي ذلك توافقًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة وتبني الدولة المصرية استراتيجية مصر الرقمية وفقًَا لخطتها لتنفيذ التطوير المؤسسي والتي تهدف إلى التهيئة لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي والميكنة واستدامتها للوصول الى مؤسسات حكومية رقمية تشاركية قوية وقادرة على استيعاب التكيف مع متطلبات العصر للوصول إلى جمهورية جديدة، تعمل على توفير الجهد والوقت والتكلفة، ووفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بإنشاء بنية أساسية رقمية تساعد على الحفاظ على أملاك الدولة وأموالها وحقوقها.

من جهته، أكد المحافظ، أن محافظة الغربية قامت بالعديد من الجهود والمشروعات لتنفيذ أعمال التحول الرقمي بكل قطاعات وإدارات المحافظة والوحدات المحلية الإدارية التابعة لها وفقًا لرؤية مصر 2030 واهتمامها بالحفاظ على أملاكها وأموالها.

الأمر الذي أدى للتعاون الوثيق بين المحافظة وهيئة قضايا الدولة في استحداث واستخدام وسائل التواصل التكنولوجي الرقمي الحديثة لتبادل المعلومات والمستندات وكل الأوراق اللازمة لقيام هيئة قضايا الدولة بواجبها الدستوري والقانوني وإعداد الدفاع اللازم في كل الدعاوي حفاظًا على المال العام وتحقيقًا للصالح العام في إطار حرصها على تدشين مبادئ التعاون الرقمي المشترك بينهما لتسهيل وتبسيط وتيسير استلام المخاطبات والمكاتبات لتوفير الوقت والنفقات باعتبار التواصل بينهما عن طريق البريد الالكتروني الحكومي لكل منهما كوسيلة رسمية معتمدة للمراسلات المتبادلة بينهما.