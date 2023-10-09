الإثنين 09 أكتوبر 2023
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مصر

توزيع منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 رياضيات

الصف السادس الابتدائي
الصف السادس الابتدائي

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 رياضيات، ارتفعت معدلات البحث على جوجل من المعلمين، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويأتي منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 رياضيات، ضمن مناهج التطوير الجديدة. 

توزيع منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 رياضيات

تنقسم مادة الرياضيات إلى محورين، ويندرج تحت كل محور مجموعة وحدات مقسمة إلى دروس، على النحو التالي.

الوحدة الأولى: عملية القسمة والعوامل والمضاعفات:

المفهوم 1-1: استخدام خوارزمية القسمة المعيارية:

الدرس الأول: استكشاف القسمة المطولة ونماذجها.

الدرس الثاني: استكشاف عملية القسمة باستخدام الخوارزمية المعيارية.

الدرس الثالث: استخدام القسمة المطولة في العالم من حولنا.

الدرس الرابع: مهمة تعلم قائم على حل المشكلات: كيف يمكنك دمع التبرعات عن طريق إعادة التدوير؟

المفهوم 1-2: حل المسائل باستخدام العامل المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر:

الدرس الخامس: تحليل العوامل والمضاعفات.

الدرس السادس: تخيل المضاعف المشترك الأصغر باستخدام النماذج.

الدرس السابع: استكشاف تحليل العدد إلى عوامله الأولية باستخدام شجرة العوامل.

الدرس الثامن: كتابة تعبيرات عددية باستخدام العامل المشترك الأكبر.

الدرس التاسع: تحليل المضاعف المشترك الأصغر باستخدام نماذج عن الفاكهة.

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 عربي ودرجات أعمال السنة

توزيع منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي 2023

رابط وزارة التربية والتعليم لتحميل منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 عربي

منهج الصف السادس الابتدائى الجديد 2024 رياضيات بعد التطوير

الوحدة الثانية: الأعداد النسبية:

المفهوم 2-1: استكشاف خط الأعداد:

الدرس الأول: استخدام خط الأعداد لوصف البيانات.

الدرس الثاني: استخدام خط الأعداد والرموز لمقارنة الأعداد.

المفهوم 2-2: استكشاف الأعداد النسبية:

الدرس الثالث: تحليل الأعداد النسبية باستخدام النماذج.

الدرس الرابع: مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها.

الدرس السادس: استكشاف خطوط الأعداد وتحديد الفواصل.

وانطلق العام الدراسي الحالي 30 سبتمبر الماضي، لجميع الصفوف الدراسية 2023/2024، وفقا للخريطة الزمنية المقررة من الدكتو رضا حجازي.

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 مناهج التطوير الجديدة رياضيات الصف السادس الابتدائي المعلمين رضا حجازي

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