توزيع منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي، ارتفعت معدلات البحث على جوجل بتلك الكلمات البحثية من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، مع بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024.

منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي 2023

حيث يعد منهج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2023/2024، ضمن المنهج المطور الجديد، ة يتضمن النصوص والقراءة والقواعد اللغوية والخط والإملاء والتعبير الكتابي.

توزيع منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي 2023/2024

وتشمل خطة توزيع منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي من أول أكتوبر إلي الأسبوع الثاني من نوفمبر، الآتي:



المحور الأول: أكتشف ذاتي



- النصوص

الموضوع الأول: عقلي ويتضمن «نص الاستماع كن ولا تكن، قصة ما السر، نص معلوماتي التفكير وسبل النجاح»

الموضوع الثاني: قدراتي ويتضمن "شعر في يوم الشباب، نص معلوماتي أنا ذكي

الموضوع الثالث: يتضمن نص استماع إصراري سر نجاحي ونص معلوماتي فكر وإبداع.



- القواعد اللغوية

تتضمن مراجعة عامة وعلامات إعراب المفرد والمثنى والجمع وأنواعه، والنكرة والمعرفة وبعض أنواع المعارف، والضمير البارز المنفصل والمتصل، والفاعل البارز والمستتر.



- الإملاء

مراجعة التنوين ومراجعة الشدة واللام الشمسية.



- الخط

كتابة جمل الخط الواردة في المحور الأول من الكتاب.



- التعبير الكتابي

نموذج كتابة مذكرات يومية ونموذج كتابة رسالة ونموذج كتابة حوار.



ومن الأسبوع الثالث من نوفمبر إلي نهاية ديسمبر 2023، المحور الثاني، علاقتي مع الآخرين.



- النصوص:

الموضوع الأول الاستماع ويتضمن «نص استماع حوار مع المعلمين وقصة أذناي بخير، ونص معلوماتي فن الاستماع

الموضوع الثاني

ويتضمن « شعر دع الأيام تفعل ما تشاء الأمام الشافعي ونص معلوماتي الإشارة تواصل»، والموضوع الثالث أداب الحوار ويتضمن «نص استماع اتصال أم انفصال، ونص معلوماتي أداب الحديث».



- القواعد النحوية:

الأسماء الخمسة، والخبر المفرد والخبر الجملة الاسمية، والخبر الجملة الفعلية والخبر شبة الجملة وكان أخواتها وأنواع خبرها، وإن وأخواتها وأنواع خبرها.



- الإملاء:

مراجعة المد بالألف والواو والياء ومراجعة الفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة.



- الخط:

كتابة وجمل الخط الواردة في الثاني من الكتاب.



- التعبير الكتابي:

نموذج كتابة سرد وصفي، نموذج كتابة خطية، نموذج كتابة منشور.

