توزيع منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي 2023
توزيع منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي، ارتفعت معدلات البحث على جوجل بتلك الكلمات البحثية من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، مع بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024.
منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي 2023
حيث يعد منهج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2023/2024، ضمن المنهج المطور الجديد، ة يتضمن النصوص والقراءة والقواعد اللغوية والخط والإملاء والتعبير الكتابي.
توزيع منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي 2023/2024
وتشمل خطة توزيع منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي من أول أكتوبر إلي الأسبوع الثاني من نوفمبر، الآتي:
المحور الأول: أكتشف ذاتي
- النصوص
الموضوع الأول: عقلي ويتضمن «نص الاستماع كن ولا تكن، قصة ما السر، نص معلوماتي التفكير وسبل النجاح»
الموضوع الثاني: قدراتي ويتضمن "شعر في يوم الشباب، نص معلوماتي أنا ذكي
الموضوع الثالث: يتضمن نص استماع إصراري سر نجاحي ونص معلوماتي فكر وإبداع.
- القواعد اللغوية
تتضمن مراجعة عامة وعلامات إعراب المفرد والمثنى والجمع وأنواعه، والنكرة والمعرفة وبعض أنواع المعارف، والضمير البارز المنفصل والمتصل، والفاعل البارز والمستتر.
- الإملاء
مراجعة التنوين ومراجعة الشدة واللام الشمسية.
- الخط
كتابة جمل الخط الواردة في المحور الأول من الكتاب.
- التعبير الكتابي
نموذج كتابة مذكرات يومية ونموذج كتابة رسالة ونموذج كتابة حوار.
ومن الأسبوع الثالث من نوفمبر إلي نهاية ديسمبر 2023، المحور الثاني، علاقتي مع الآخرين.
- النصوص:
الموضوع الأول الاستماع ويتضمن «نص استماع حوار مع المعلمين وقصة أذناي بخير، ونص معلوماتي فن الاستماع
الموضوع الثاني
ويتضمن « شعر دع الأيام تفعل ما تشاء الأمام الشافعي ونص معلوماتي الإشارة تواصل»، والموضوع الثالث أداب الحوار ويتضمن «نص استماع اتصال أم انفصال، ونص معلوماتي أداب الحديث».
- القواعد النحوية:
الأسماء الخمسة، والخبر المفرد والخبر الجملة الاسمية، والخبر الجملة الفعلية والخبر شبة الجملة وكان أخواتها وأنواع خبرها، وإن وأخواتها وأنواع خبرها.
- الإملاء:
مراجعة المد بالألف والواو والياء ومراجعة الفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة.
- الخط:
كتابة وجمل الخط الواردة في الثاني من الكتاب.
- التعبير الكتابي:
نموذج كتابة سرد وصفي، نموذج كتابة خطية، نموذج كتابة منشور.