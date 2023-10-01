الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الابتدائية 2024.. وموعد انتهاء الترم الأول

توزيع المناهج
توزيع المناهج

زاد البحث عن توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الابتدائية 2024، وذلك مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد 2023-2024 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انتظام الدراسة في كافة المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة (عربي، لغات) للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الابتدائية 2024

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطة توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الابتدائية 2024 خلال الفصل الدراسي الأول من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي لكافة الشهور حيث تهدف الدروس المختارة إلى النهوض ومستوى الأطفال بالعملية التعليمية في كافة المراحل التعليمية.

وجاء توزيع المنهج الدراسي في مادة اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية كما يلي:-

المحور الأول: أكتشف ذاتي 

النصوص: نص الاستماع (كن ولا تكن) وقصة ما السر؟

               نص معلوماتي (التفكير وسبل النجاح).

              نص شعري (في يوم الشباب) لإبراهيم ناجي.

              نص معلوماتي (أنا ذكي).

             نص الاستماع (إصراري سر نجاحي).

             نص معلوماتي (فكر وإبداع).

القواعد النحوية: مراجعة عامة على ما سبق دراسته.

                     علامات إعراب المفرد والجمع بأنواعه.

                     النكرة والمعرفة وبعض أنواع المعارف.

                    الضمير البارز المنفصل والمتصل.

                   الفاعل البارز والمستتر.

الإملاء:     مراجعة على التنوين.

              مراجعة على الشدة واللام الشمسية.

التعبير الكتابي : نموذج كتابة مذكرات يومية.

                    نموذج كتابة رسالة.

                   نموذج كتابة حوار.

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المحور الثاني: علاقاتي مع الآخرين

النصوص: نص الاستماع (حوار مع المعلمين) قصة أذاني بخير.

               نص معلوماتي (فن الاستماع).

              نص شعري (دع الأيام تفعل ما تشاء) للإمام الشافعي.

              نص معلوماتي (الإشارة تواصل).

             نص الاستماع (اتصال أم انفصال).

             نص معلوماتي (آداب الحديث).

القواعد النحوية: الأسماء الخمس.

                     الخبر المفرد.

                     خبر الجملة الاسمية.

                    خبر الجملة الفعلية.

                   خبر الشبه جملة.

                كان وأخواتها وخبرها.

                إن وأخواتها وخبرها.

الإملاء : مراجعة على المد بالألف والواو والياء.

          مراجعة على الفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة.

التعبير الكتابي: نموذج كتابة سرد وصفي.

                    نموذج كتابة خطبة.

                   نموذج كتابة منشور.

موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول 2023-2024 

توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الابتدائية 2024 وموعد انتهاء الفصل الدراسي الأول من أكثر الكلمات البحثية التي يطرحها الطلاب وأولياء أمورهم عبر المنصات الإلكترونية حاليا حيث ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم 5 يناير 2024 المقبل.

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