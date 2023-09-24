الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تعليم الشيوخ عن إتاحة المناهج إلكترونيًا: تخفف عن كاهل الأسرة

الدكتور نبيل دعبس
الدكتور نبيل دعبس

ثمن الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة  قرارات وزارة التربية والتعليم الصادرة عن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بشأن إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والتي يمكن للطلاب تحميلها مجاناً عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

txt

وزير التربية والتعليم ومحافظ الأقصر يستعرضان استعدادات العام الدراسي الجديد

txt

وزير التربية والتعليم يفتتح فندق مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالأقصر

تخفف عن كاهل الأسرة 

وقال دعبس إن من شأن تلك القرارات أن تساعد على التخفيف عن كاهل أولياء الأمور خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتي يتحمل فيها أولياء الأمور الكثير من المال والجهد والوقت، كما أن تلك القرارات تساعد الطلاب على تحقيق أقصى معدلات التحصيل والفهم للمناهج الدراسيةـ خاصة أن تلك المناهج تم وضعها وصياغتها من خلال كوادر تعليمية متميزة، وتشتمل على المفاهيم الأساسية، وتساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية.

تساعد على تحديد نقاط الضعف والقوة 

وأشار رئيس لجنة التعليم بالشيوخ إلى أن تلك القرارات تهدف لتقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلًا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية، فضلا عن وجود اختبارات مميكنة على كل وحدة تعليمية لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطالب في التحصيل الدراسي ومن ثم معالجة كل القصور لدى الطالب.

شكرًا للرئيس لاهتمامه بمنظومة التعليم 

وقدم دعبس الشكر والتقدير للحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم لاتخاذ هذه الخطوة المميزة والداعمة لأولياء الأمور والطلاب، والتي سيكون من نتائجها تخريج دفعة من الطلاب متميزة يعتمدون على الفهم والتدريب وليس الحفظ.

كما قدم رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ الشكر والتقدير والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي جعل ملف التعليم على رأس أولويات الدولة المصرية خاصة في ظل منظومة بناء الإنسان في الجمهورية الجديدة.

الدكتور نبيل دعبس مجلس الشيوخ حزب مصر الحديثة الدكتور رضا حجازي الالكتروني

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

بعد انتقال ملكيتها للصندوق السيادى.. التخطيط: لا مساس بحقوق العاملين بالقابضة للتأمين

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

عاجل.. عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مُدمر

خالد حنفى: 6 آلاف سيجارة متوسط نصيب استهلاك الفرد فى مصر سنويًا

عاجل.. احتجاج غير مسبوق والأول من نوعه ضد الملكية البريطانية داخل قصر باكنجهام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض

كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة

"اعترافات الثعلب".. هنرى كيسنجر يروى «صدمة أكتوبر 73»

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟