تعليم الشيوخ عن إتاحة المناهج إلكترونيًا: تخفف عن كاهل الأسرة

ثمن الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة قرارات وزارة التربية والتعليم الصادرة عن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بشأن إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والتي يمكن للطلاب تحميلها مجاناً عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

تخفف عن كاهل الأسرة

وقال دعبس إن من شأن تلك القرارات أن تساعد على التخفيف عن كاهل أولياء الأمور خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتي يتحمل فيها أولياء الأمور الكثير من المال والجهد والوقت، كما أن تلك القرارات تساعد الطلاب على تحقيق أقصى معدلات التحصيل والفهم للمناهج الدراسيةـ خاصة أن تلك المناهج تم وضعها وصياغتها من خلال كوادر تعليمية متميزة، وتشتمل على المفاهيم الأساسية، وتساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية.

تساعد على تحديد نقاط الضعف والقوة

وأشار رئيس لجنة التعليم بالشيوخ إلى أن تلك القرارات تهدف لتقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلًا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية، فضلا عن وجود اختبارات مميكنة على كل وحدة تعليمية لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطالب في التحصيل الدراسي ومن ثم معالجة كل القصور لدى الطالب.

شكرًا للرئيس لاهتمامه بمنظومة التعليم

وقدم دعبس الشكر والتقدير للحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم لاتخاذ هذه الخطوة المميزة والداعمة لأولياء الأمور والطلاب، والتي سيكون من نتائجها تخريج دفعة من الطلاب متميزة يعتمدون على الفهم والتدريب وليس الحفظ.

كما قدم رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ الشكر والتقدير والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي جعل ملف التعليم على رأس أولويات الدولة المصرية خاصة في ظل منظومة بناء الإنسان في الجمهورية الجديدة.