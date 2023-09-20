الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تعليم الشيوخ تثمن جهود الدولة بتطوير فرع جامعة القاهرة بالسودان

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

ثمن الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة ما تقوم به الدولة المصرية ممثلة في وزارة التعليم العالي وجامعة القاهرة للعمل على تطوير وتحديث فرع جامعة القاهرة بالخرطوم بجمهورية السودان الشقيق، وهو الأمر الذي يعكس الروابط الأخوية بين البلدين وتنفيذا لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم كل سبل العون للأشقاء بالسودان وخاصة في الملف التعليمي من أجل خدمة شباب وطلاب السودان.

وأشار رئيس تعليم الشيوخ إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار العمل علي تطوير وتحديث المبني والمناهج الدراسية لتتواكب مع مستجدات العصر ومن أجل العمل على تخريج دارس من الجامعة فرع الخرطوم سواء من السودان وجنوب السودان ليكون كادرا مؤمنا للعمل علي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالسودان وجنوب السودان خاصة وأن جامعة القاهرة من الجامعات المصنفة.

وقال دعبس، إن جامعة القاهرة من أعرق الجامعات ليس في مصر فقط بل في منطقة الشرق الأوسط برمتها ويشار دائما بالبنان لخريج تلك الجامعة العريقة ووجود فرع بالخرطوم لخدمة الأشقاء السودانيين يؤكد عمق الروابط الأخوية وخاصة أننا شعب واحد يربطنا مصير واحد ولنا علاقات وجذور ممتدة تضرب في عمق التاريخ ولنا ثقافة واحدة وأعراف وتقاليد واحدة.

عربية النواب تشيد بتحديث وتطوير الفرع 

من جانبه أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالاهتمام الكبير من الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة بتطوير وتحديث مبنى فرع الجامعة بالخرطوم بالحرم الجامعي مؤكداً أن هذا الاهتمام يأتى فى ضوء الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعاون بين مصر ومختلف الدول العربية الشقيقة.

كما أشاد "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم بتصريحات الدكتور محمد عثمان الخشت التى أكد فيها أنه تم تطوير فرع جامعة القاهرة بالخرطوم ليتيح الدراسة للطلاب من دولة السودان وجمهورية جنوب السودان وتخريج كوادر سودانية يكون لهم دور في تحقيق التنمية في السودان ويضم كليات الآداب والحقوق والتجارة والعلوم، وتتركز الدراسة به على مرحلة البكالوريوس ويتبع نظام الدراسة بجامعة القاهرة الأم ويُعامل الطالب السوداني معاملة الطالب المصري مؤكداً الاهمية الكبيرة لدور فرع جامعة القاهرة بالخرطوم فى مساندة الطلاب من أبناء السودان وجنوب السودان.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن جامعة القاهرة العريقة أصبح لها دورها الكبير والمهم فى التعاون الحقيقي مع مختلف الجامعات العربية لتطوير وتحديث التعليم الجامعى على المستوى العربي مؤكداً الأهمية الكبيرة لجامعة القاهرة فى هذا المجال بعد أن تصدرت جامعة القاهرة مراكز عالمية مرموقة فى مختلف التصنيفات العالمية.

جامعة القاهرة مصر الحديثة الرئيس عبدالفتاح السيسي التنمية الشاملة الدول العربية السودان

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