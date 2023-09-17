نواب مجلس الشيوخ: قرارات الرئيس تسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية

أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بجميع القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته التى ألقاها أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مشيرًا إلى أنها تضمنت حزمة قرارات استثنائية وغير مسبوقة، حيث تم تكليف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بتنفيذها، ومن شأنها أن تستوعب الموجة التضخمية التي يواجهها المواطن المصري كنتيجة مباشرة للاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها كل دول العالم.



وأوضح فهمي، في بيان له اليوم، أن تلك القرارات تؤكد أن البلاد تسير في مسارها الصحيح نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل "الجمهورية الجديدة "،وفى مقدمتها زيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلًا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألفًا إلى 45 ألفًا، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه القرارات ستسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعاني منها الدولة المصرية شأن مختلف دول العالم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدل التضخم والتي تسببت في ارتفاع الأسعار.

وأكد فهمي أن تلك التوجيهات تستهدف في المقام الأول توسيع شبكة الحماية الاجتماعية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتوفير الحد الأدنى من الأجور الذي يمكنهم من مواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تستشعر حجم الأعباء التي يتحملها محدودو الدخل في ظل الظرف الراهن وتبعث برسالة واضحة تؤكد أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها مهما كلفها ذلك من أعباء مالية تفوق قدرتها.

وأشار فهمي إلي أن الرئيس السيسي أعاد الصعيد لخريطة التنمية مرة أخرى، ورفع التهميش عن بعض المحافظات التى ظلت تعانى سنوات طويلة من التهميش والإهمال، مشيرًا إلى أن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي رسائل أمل مهمة إلى كل المصريين، عن اقتراب حدوث انفراجة حقيقية على المستوى الاقتصادي، كما أنها تؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بالمصريين ومطالبهم.

ولفت النائب إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص طوال الوقت ومنذ توليه الحكم على دعم المواطن المصري بشكل مباشر وسط أزمات توجه العالم بأكمله، مشيرًا إلي أن الرئيس السيسى يعمل دائمًا من أجل تحسين حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

عمرو عكاشة: تنفيذ توجيهات السيسي بالرقابة على الأسواق تستهدف مواجهة جشع التجار وتوفير احتياجات المواطنين

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن تنفيذ المحافظين توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرقابة على الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لها، علاوة على توفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

وأوضح عكاشة في تصريحات صحفية له، أن القيادة السياسية تسعى إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل من خلال توفير حياة كريمة لهم خاصة بعد قرارات الرئيس الأخيرة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة غلاء المعيشة وغيرها من القرارات التاريخية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الحكومة تعمل على تكثيف الحملات الرقابية للتصدي لجشع التجار عبر زيادة أسعار السلع الأساسية وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.

وأشاد النائب عمرو عكاشة بإقامة الحكومة الشوادر والمعارض المؤقتة والمستدامة لتوفير السلع وبصفة خاصة المستلزمات المدرسية والزي المدرسي في ظل اقتراب العام الدراسى الجديد والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من تلك المعارض والتخفيضات الموجودة في المعارض والشوادر وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض والشوادر بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل.

صناعة الشيوخ ثمّن قرارات الرئيس لدعم المواطن المصري

وثمن المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ انحياز الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطن المصري في جميع قراراته والتى تعبر تعبيرًا حقيقيًا عن إحساس القيادة السياسية بنبض المواطن المصرى، خاصة أن الرئيس السيسى يدرك مدى حب المصريين لوطنهم وتحملهم أي أعباء في سبيل نهضة بلدهم في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن أكبر دليل على ذلك القرارات التاريخية والمهمة التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقال "المنزلاوى" فى بيان له أصدره اليوم إن الرئيس السيسى فاجأ كل المصريين بهذه القرارات التى جاءت فى توقيت صعب للغاية، حيث لا تزال الأزمة المالية العالمية تلقى بظلالها الصعبة على اقتصاديات مختلف دول العالم بما فيها الدول الكبرى والمتقدمة، مؤكدًا أن هذه القرارات تؤكد إحساس الرئيس السيسى بنبض المواطن المصرى وجاءت ترجمة حقيقية لشعوره بالمواطن المصري وحجم الأعباء التي زادت مؤخرًا نتيجة للأوضاع الاقتصادية العالمية التي انعكست على الاقتصادي المصري.

ووجه المهندس محمد المنزلاوى تحية قلبية للرئيس السيسى على قراراته المتعددة والتى انحاز فيها لكل العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات والفلاحين والصحفيين وتمثلت في زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقًا لمناطق الاستحقاق، مشيدًا بقرارات الرئيس السيسى بحد الإعفاء الضريبي للموظفين بالدولة والذى تم رفعه بنسبة 25% من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه وبقرار معاش تكافل وكرامة بزيادة الفئات المالية الممنوحة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات بإجمالي 5 ملايين أسرة ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات إلى 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه لتشمل 11 مليون مواطن.

كما أشاد المهندس محمد المنزلاوى بالقرارات التي شملت الفلاحين والتى تمثلت في إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022 وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024، مطالبًا الحكومة الإسراع فى تطبيق هذه القرارات التى أسعدت كل المصريين وأسرهم.