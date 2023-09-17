الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كاتب صحفى يتحدث عن رسائل الرئيس السيسى خلال زيارته بنى سويف

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تحدث الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، عن أهم رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف، قائلًا: إن الرئيس السيسي بعث عدة رسائل مهمة أمس للمصريين والعالم، أولاها هي أن الرئيس يقدر حجم المعاناة التي يواجهها المواطن المصري والأسرة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وفق التحديات الكبيرة التي يمر بها الاقتصاد العالمي سواء توترات جيوسياسية أو الأزمات المتلاحقة بسبب جائجة كورونا وغيرها من الأزمات الدولية.

الرئيس السيسي يشارك المصريين أحلامهم في التنمية

وأضاف يعقوب، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن صوت المصريين مسموع، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يشارك المصريين أحلامهم في التنمية، وتحسين مستوى المعيشة، ثالثًا الرسالة جاءت من صعيد مصر.

وأكد الكاتب الصحفي، أن التنمية والبناء موجود في كل أنحاء مصر، والصعيد على رأس أولويات أجندة التنمية وأجندة العمل الوطني، وأيضًا الفئات الاجتماعية المستهدفة من القرارات التي أطلقها الرئيس أمس.

وأوضح الكاتب الصحفي، أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود الدولة فيه منذ عام 2016 والممتد حتى الآن، والتي تحملها الشعب المصري، وأيضًا المشروعات التنموية العملاقة على امتداد رقعة الدولة المصرية لما كان من الممكن الصمود أمام الأزمات العاتية التي يواجهها العالم خلال آخر ثلاث سنوات.

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