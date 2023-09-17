المجلس المصرى ببريطانيا يؤيد ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

صرح الأستاذ عبدالله هلال، المنسق العام للمجلس المصرى فى بريطانيا، والذى يضم جميع الجمعيات العاملة بالمملكة المتحدة، بتأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري، لمواصلة مسيرة البناء والتنمية وللحفاظ على المكتسبات التي حققتها القيادة السياسية فى السنوات العشر الماضية، من أجل استقرار الوطن وبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف مصطفى رجب، مدير بيت العائلة المصرية فى لندن، أن ما تشهده مصر من مشاريع التنمية والبنية التحتية، وما تشهده المنطقة العربية والمخاطر المحيطة بالعالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وما يمكن أن ينتج عنها، كل ذلك يتطلب منا الاستمرارية مع القيادة السياسية لتحقيق مصالح الوطن.

دعوة إلى الالتفاف حول القيادة السياسية

وقال الدكتور ضياء كامل، رئيس جمعية الأطباء، إنهم يؤيدون هذا البيان المهم ويدعون كل الفئات إلى الالتفاف حول قيادتهم السياسية فى هذه الأوقات الحرجة التى يمر بها العالم أجمع.

وقال الدكتور إسماعيل غيتة، رئيس الجالية المصرية فى اسكتلندا، إن أبناء الجالية المصرية فى اسكتلندا يتفقون تمامًا مع بيان المجلس المصرى فى بريطانيا من أجل الحفاظ على ما حققته القيادة السياسية.

وأضاف جلال دردير، نائب مدير بيت العائلة فى لندن، أن الدعم والتأييد الكامل لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي هو واجب كل مواطن لتحقيق مصالح مصر واستمرار مسيرة البناء.

ندعم ترشح الرئيس السيسى من أجل الحفاظ على الإنجازات

وقالت ماجدة صقر، نائب مدير بيت العائلة، إننا ندعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل الحفاظ على الإنجازات التى تحققت على مدار العشر سنوات الماضية فى جميع قطاعات الدولة، والتى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ظروف صعبة وتحديات كبيرة لم تتعرض لمثلها الدولة المصرية من قبل، ونجاحها فى القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن وإعادة مصر إلى مكانها الطبيعى أمام العالم.

وصرح الدكتور هانى شعيب، رئيس الملتقى الثقافى المصرى العربى، بأننا نؤكد ثقتنا التامة فى القيادة الوطنية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، ونعلن دعمنا الكامل لإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة لاستكمال بناء الدولة الحديثة.

وأضاف د مجدى إسحاق أننا نعلن تأييدنا الكامل لإعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل استمرار الإنجازات التى بدأها، وتحقيق الأمن الغذائى وإتمام كل المشروعات التي تحقق آمال وطموحات الشعب المصرى.