الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التربية والتعليم يفتتح فندق مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالأقصر

الافتتاح
الافتتاح

افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، صباح اليوم ، في مستهل زيارته للأقصر، فندق مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM"، وذلك في إطار التوسع في أعداد مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، والاطمئنان على جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي المقبل 2023/ 2024.

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استعلم| نتيجة امتحان القبول بمدارس ستيم 2023 على موقع مدارس المتفوقين STEM

مدارس "STEM" نقطة مضيئة في نظام التعليم المصري

وأكد الدكتور رضا حجازي أن مدارس "STEM" تعد نقطة مضيئة في نظام التعليم المصري، حيث أن الدولة المصرية تهتم بالموهوبين والمبدعين لأنهم يصنعون الفارق في المستقبل، مشيرًا إلى أن هذه المدارس

تتضمن تعليمًا قائمًا على دعم مهارات التفكير العليا والبحث العلمى خاصة فى مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا.

وقد استمع الوزير لشرح تفصيلي حول مكونات مبنى الإقامة الخاص بمدرسة المتفوقين وعدد الطلاب الذي يستوعبه المبنى، كما تفقد مختلف غرف المبنى. 

تفاصيل بناء الفندق 

وقد أشاد وزير التربية والتعليم، بإمكانيات الفندق، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على دعم مدارس “STEM” وراحة أبنائنا الطلاب الدارسين بها لتحقق الهدف الذي أنشئت من أجله.

رابط نتيجة القبول في مدارس المتفوقين 2023 وأسماء المقبولين في ستيم STEM

وقد تفقد الوزير مبنى الفندق والذي يضم عدد 92 غرفة (سكن طلاب)، تشتمل على 368 سرير ، وتبلغ مساحة غرفة النوم للطلبة 28 متر مربع، وعدد 8 غرف إشراف، وعدد 2 غرفة إقامة عاملين، كما يضم المبنى عدد 8 غرف مذاكرة بها عدد 704 كرسى و165 منضدة تربية فنية و11 منضدة مدرسين، وتبلغ مساحة صالة المذاكرة 170 متر مربع، بالإضافة إلى صالة طعام تبلغ مساحتها 194 متر مربع، وصالة مطبخ تبلغ مساحتها ٢٠٠ متر مربع. 

جاء ذلك بحضور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية والدكتور صبري خالد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر.

الافتتاح
الافتتاح
مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا نظام التعليم المصري مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا مدرسة المتفوقين مدارس “STEM”

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