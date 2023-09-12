رابط نتيجة القبول في مدارس المتفوقين 2023 وأسماء المقبولين في ستيم STEM

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهور نتيجة القبول في مدارس المتفوقين 2023 وأسماء المقبولين في مدارس ستيم 2023، اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر، عبر موقعها الإلكتروني، للالتحاق بصفوفها خلال العام الدراسي 2023-2024.

نتيجة القبول في مدارس المتفوقين 2023

ويستعرض "الدستور" رابط الاستعلام عن نتيجة القبول في مدارس ستيم 2023 في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا للبنين والبنات ومدارس المتفوقين عين شمس للبنين في هذا التقرير عبر السطور التالية:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطين للاستعلام عن نتيجة القبول في مدارس المتفوقين 2023 وهما:-

الموقع الرسمي لمدارس سيتم المتفوقين من هنا.

مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنا.

وبعد تسجيل الدخول إلى أي من الرابطين يتم إدخال الرقم القومي ثم اتباع الخطوات التالية:-

ادخل تاريخ الميلاد.

ادخل محافظة الميلاد.

ادخل رقم الجلوس.

اضغط على تسجيل دخول.

المستندات المطلوبة في مدارس المتفوقين 2023

وبعد الحصول على نتيجة القبول في مدارس المتفوقين يتم الضغط على طباعة إشعار النتيجة لتقديمه إلى لإدارة المدرسة التي تم قبوله بها ضمن أوراق التقديم المطلوبة.

وبعد تقديم إشعار النتيجة، يحصل الطالب على خطاب معتمد منها بموجب هذا الإشعار لسحب ملفه من مدرسته الثانوية المقيد بها، لتسليمه لشئون الطلبة بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا كافة المستندات المطلوبة من الطالب.

شهادة النجاح في الإعدادية معتمدة من الإدارة التعليمية + 4 صور منها.

شهادة الميلاد + 4 صور منها.

8 صور شخصية + 10 أظرف بريد.

إيصال تأمين اللاب توب بمبلغ 3000 جنيه.

شهادة صحية معتمدة بالكشف الطبي من مستشفى حكومية.

3 صور من بطاقة الرقم القومي للوالد.

إيصال تسديد.

شروط القبول في مدارس المتفوقين 2023 STEM

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2023-2024 على النحو التالي:-