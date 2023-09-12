الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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مصر

رابط نتيجة القبول في مدارس المتفوقين 2023 وأسماء المقبولين في ستيم STEM

مدارس المتفوقين
مدارس المتفوقين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهور نتيجة القبول في مدارس المتفوقين 2023 وأسماء المقبولين في مدارس ستيم 2023، اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر، عبر موقعها الإلكتروني، للالتحاق بصفوفها خلال العام الدراسي 2023-2024.

نتيجة القبول في مدارس المتفوقين 2023

ويستعرض "الدستور" رابط الاستعلام عن  نتيجة القبول في مدارس ستيم 2023 في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا للبنين والبنات ومدارس المتفوقين عين شمس للبنين في هذا التقرير عبر السطور التالية:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطين للاستعلام عن نتيجة القبول في مدارس المتفوقين 2023 وهما:-

الموقع الرسمي لمدارس سيتم المتفوقين من هنا.

مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنا.

وبعد تسجيل الدخول إلى أي من الرابطين يتم إدخال الرقم القومي ثم اتباع الخطوات التالية:-

  • ادخل تاريخ الميلاد.
  • ادخل محافظة الميلاد.
  • ادخل رقم الجلوس.
  • اضغط على تسجيل دخول.

المستندات المطلوبة في مدارس المتفوقين 2023

وبعد الحصول على نتيجة القبول في مدارس المتفوقين يتم الضغط على طباعة إشعار النتيجة لتقديمه إلى لإدارة المدرسة التي تم قبوله بها ضمن أوراق التقديم المطلوبة.

وبعد تقديم إشعار النتيجة، يحصل الطالب على خطاب معتمد منها بموجب هذا الإشعار لسحب ملفه من مدرسته الثانوية المقيد بها، لتسليمه لشئون الطلبة بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا كافة المستندات المطلوبة من الطالب.

  • شهادة النجاح في الإعدادية معتمدة من الإدارة التعليمية + 4 صور منها.
  • شهادة الميلاد + 4 صور منها.
  • 8 صور شخصية + 10 أظرف بريد.
  • إيصال تأمين اللاب توب بمبلغ 3000 جنيه.
  • شهادة صحية معتمدة بالكشف الطبي من مستشفى حكومية.
  • 3 صور من بطاقة الرقم القومي للوالد.
  • إيصال تسديد.

رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس.. المقبولين في مدارس ستيم

استعلم| نتيجة امتحان القبول بمدارس ستيم 2023 على موقع مدارس المتفوقين STEM

نتائج القبول في مدارس المتفوقين 2023.. بالأسماء

رابط نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023.. موعد الإعلان عن نتائج القبول

شروط القبول في مدارس المتفوقين 2023 STEM

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  شروط القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2023-2024 على النحو التالي:-

  • اجتياز اختبار مستوى الذكاء.
  • ألا يزيد عمره في 1 أكتوبر 2023 على 18 عامًا.
  • اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.
  • أن يكون الطالب مصري الجنسية.
  • اجتياز الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة.
  • أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول في العام الدراسي 2022-2023.
  • اجتياز اختبار التفكير الإبداعي النوعي في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.
  • ألا يقل مجموع درجاته في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن 98% من المجموع الكلي للدرجات.
  • أن يكون حاصلاً على الدرجات النهائية في مادتين على الأقل من مواد (اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم).
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