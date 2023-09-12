رابط نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2023 stem برقم الجلوس والمستندات المطلوبة

تصدر رابط الاستعلام عن نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين stem 2023 قائمة بحث الكثير من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الذين تقدموا بأداء الاختبارات، خلال الفترة من يوم 12 أغسطس إلى يوم 22 أغسطس للالتحاق بمدارس المتفوقين في كافة محافظات الجمهورية.

رابط نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2023 stem

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) للعام الدراسي 2023-2024، يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر الجاري.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن أسماء الطلاب المقبولين في مدارس ستيم للمتفوقين ستظهر عبر موقع تنسيق القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا برقم الجلوس عبر الرابط التالي "هنا".

وبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان القبول في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا نحو 10 آلاف و500 طالب وطالبة، من جميع محافظات الجمهورية.

شروط القبول بمدارس المتفوقين 2023 stem

وحددت الوزارة عدد من الشروط يجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بـمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem للعام الدراسي الجديد 2023-2024، بعد اجتياز اختبارات القبول، تتمثل فيما يلي:-

١- ألا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 17 سنة في أول شهر أكتوبر المقبل.

٢- أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية بمجموع لا يقل عن 98%.

٣- أن يكون الطالب حاصل على الدرجات النهائية في مواد العلوم أو الرياضيات أو اللغة الإنجليزية.

٤- ألا يكون الطالب قد رسب في أى سنة من سنوات الدراسة الماضية.

٥- اجتياز الاختبارات المعدة للطلاب الجدد لقياس المهارات والذكاء والعلوم والرياضيات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس المتفوقين 2023

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أولياء أمور الطلاب المقبولين في مدارس ستيم للمتفوقين 2023 تقديم المستندات التالية:-