الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدارس المتفوقين.. شروط دخول مدارس ستيم 2023

مدارس المتفوقين
مدارس المتفوقين

يهتم الآلاف من أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بمدارس "ستيم" المعروفة بـ "المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا"  كونها ضمن نماذج التعليم المهمة فى منظومة التعليم المصري، وهي تقدم خدمة تعليمية تعتمد على البحث بشكل كبير وتطوير مهارات الطلاب بشكل متواصل لاثقال إمكاناته وتأهيله للتعليم الجامعي على أكمل وجه سواء داخل أو خارج مصر، كما يعتبر خريجى هذه المدارس مشاريع علماء، نقدم فى التقرير التالى معلومات مهمة حول طبيعة الدراسة فى هذه المدارس لمن يرغب فى الالتحاق بها للطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

 شروط دخول مدارس ستيم 2023 

شروط دخول مدارس STEM 2023 «المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا » وتفاصيل الالتحاق للعام الدراسي المقبل، من أكثر الأسئلة بين طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور تزامنًا مع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 في عدد من المحافظات.

 

"التعليم": مدارس "ستيم" هى درة التاج للتعليم المصرى ومشكلتها التمويل

 شروط دخول مدارس STEM 2023

 

تستعرض «الدستور» ضمن الخدمات التعليمية التي تقدمها للمواطنين بشكل مستمر في السطور التالية شروط دخول مدارس STEM 2023  للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية هذا العام،  على النحو التالي:-

 

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

 

- ألا يزيد عمر الطالب في 1/ 10/ 2023 عن 18 عامًا.

 

- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2022/ 2023.

 

- حصول الطالب على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم) إذا كان مجموعه أكثر من 98%.

 

-  حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم) 95%.

 

- أن يجتاز الكشف الطبي بالتامين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة.

 

- أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح. 

 

- اجتياز اختبار لقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM والتي تتضمن وهى الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية، IQ اختبار الذكاء.

 

- يتم قبول الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا طبقا لترتيب درجاتهم في امتحانات القبول أولا، وتطبيقا لترتيب رغباتهم ثانيا.

 

ميزات الالتحاق مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن مدارس STEM تعتمد طرق تدريس متطورة Inquiry Based, read) وطرق تقویم وامتحانات مختلفة تتوافق مع طرق التدريس المقررة، كما تساعد على إعداد خريجين قادرين على حل المشكلات، والابتكار، والاختراع، والاعتماد على النفس، والتفكير المنطقي.

 

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