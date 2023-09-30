سميحة أيوب.. تفاصيل 8 شخصيات مؤثرة في مناهج التربية والتعليم

كشفت مناهج التربية والتعليم عن أبرز 8 شخصيات مصرية أثرت في المجتمع المصري وتم ذكرها في المناهج وترصدها “الدستور” خلال السطور المقبلة، وقد أثار اسم الفنانة سميحة أيوب جدلًا خلال الساعات الماضية وتصدر الموضوع محركات البحث على جوجل، بسبب ذكرها في المناهج الدراسية ضمن الشخصيات المصرية المؤثرة.

1- وضع العالم الجغرافي جمال حمدان ضمن مناهج الصف الرابع الابتدائي في منهج الدراسات الاجتماعية، وهو كاتب معروف بحبه الشديد لوطنه مصر.

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2- من الشخصيات المؤثرة في منهج الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي، تدريس شخصية سيد درويش مطرب وملحن غنى العديد من الأغاني التي أصبحت جزءًا من التراث المصري ولقب بـ"أبو الموسيقى المصرية الشعبية".

3- وضع مسيرة طه حسين ضمن المنهج الأساسي لطلاب الثانوية العامة لأعوام كثيرة جدا، ودرس الطلاب قصته من ولادته حتى أصبح عميد الأدب العربي وأحد أبرز المثقفين في مصر.

4- مسيرة سميرة موسى التي كانت ضمن منهج اللغة العربية للصفوف الابتدائي وهي أول عالمة ذرة مصرية.

5- في منهج الصف الرابع الابتدائي يوجد نص استماع في منهج اللغة العربية اسمه حوار مع الدكتور مجدي يعقوب الغني عن التعريف

6- الدكتور أحمد محمد غنيم جراح المسالك البولية الشهير.. ومسيرته موجودة في منهج المهارات المهنية الصف الخامس الابتدائي.

7- في منهج المهارات المهنية للصف الخامس الابتدائي تم ذكر الدكتور فاروق الباز العالم والجيولوجي الشهير.

8- في منهج الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي، في أحد دروسه تم ذكر درس كامل عن الدكتور هاني عازر، وذاع الدكتور صيته عالميًا، في مجال الطرق والأنفاق.

9- في منهج المهارات المهنية لسنة 5 ابتدائي تم ذكر الدكتور مصطفى السيّد هو عالم متخصّص في مجال الكيمياء الفيزيائية.

وكانت قد قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في إطار ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن إلقاء الضوء على تاريخ الفنانة القديرة سميحة أيوب كشخصية مصرية مؤثرة، يأتي في إطار تعريف الطلاب بأبرز الشخصيات المؤثرة في مجال المسرح بكتاب المهارات والأنشطة للصف السادس الابتدائي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الهدف الأساسي هو تنمية ثقافة الطلاب وتعريفهم بالشخصيات المؤثرة في عدد من المجالات المختلفة والتي تتضمن العلوم والأدب والفنون والاقتصاد والصناعة من خلال كتاب المهارات والأنشطة.