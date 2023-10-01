الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

طلاب مدرسة الجملة
طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط

الفرحة والسعادة على طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط مع بداية العام الدراسي

طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط
طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط
طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط
طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط
طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط
طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط
طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط
طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط
طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط
طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط
طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط
طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط
طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط
طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط
طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط
طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط
طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط
طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط
طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط
طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط
طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط
طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط
طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط
طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط
طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط
طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط
طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط
طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط
طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط
طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط
طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط
طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط

الأكثر قراءة

"السلع التموينية" تعلن وصول باخرتين محملتين بـ100 ألف طن سكر خام

الرئيس السيسى يدعو لإعادة النظر فى "الإيجار القديم": "الاستفادة مش أبدية ده حرام"

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

الرئيس السيسى: "لولا أحداث 2011 ما كانش سد النهضة اتبنى"

اعترافات مثيرة لقاصر تخلصت من مولود السفاح بأوسيم

وقف حكم الفيديو ومساعده في مباراة ليفربول وتوتنهام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

لواء.حمدى البطران

سوزان طه حسين

محاسن السنوسي

حكاية وطن علي ضفاف "القنال"

مدحت بشاى

المواطن والوطنية والمواطنة.. والرئيس " السيسي "

سيد الابنودى

نعم للاستقرار والتنمية.. دور السيسى فى قطاع البترول

عمرو خان

رجل غيّر الصورة الذهنية لمصر فى عيون العالم

أحمد غنام

ثورة 26 سبتمبر

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس