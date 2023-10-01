بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر الأحد 01/أكتوبر/2023 - 06:54 م 10/1/2023 6:54:35 PM طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط - تصوير محمد أسد شارك طباعة الفرحة والسعادة على طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط مع بداية العام الدراسي طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط طلاب مدرسة الجملة الابتدائية بالعياط شارك طباعة