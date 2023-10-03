الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصاريف المدارس الحكومية 2024 لجميع الصفوف الدراسية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

مصاريف المدارس الحكومية 2024.. ارتفعت معدلات البحث على جوجل من أولياء أمور الطلاب، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 بالمدارس، للاستفسار عن مصروفات جميع المراحل التعليمية بداية من رياض الأطفال حتى الثانوية.

مصاريف المدارس الحكومية 2024

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن مصروفات المدراس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 لجميع المراحل والصفوف التعليمية.

مصاريف المدارس الحكومية 2024 لرياض الأطفال والابتدائي.

- 305 جنيهات مصاريف المدارس الحكومية 2024 لرياض الأطفال.

ننشر خطاب إعفاء الطلاب المصريين العائدين من ليبيا من مصروفات الدراسة

- 305 جنيهات مصاريف المدارس الحكومية 2024 للصف الأول الابتدائي

-305 جنيهات مصاريف المدارس الحكومية 2024 للصف الثاني الابتدائي

- 305 جنيهات مصاريف المدارس الحكومية 2024 للصف الثالث الابتدائي 

-305 جنيهات مصاريف المدارس الحكومية 2024 للصف الرابع الابتدائي 

- 305 جنيهات مصاريف المدارس الحكومية 2024 للصف الخامس الابتدائي 

- 205 جنيهات مصاريف المدارس الحكومية 2024 للصف السادس الابتدائي 

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موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية.. قيمة مصروفات الدراسة

مصاريف المدارس الحكومية 2024 للصفوف الإعدادية

- 205 جنيهات مصاريف المدارس الحكومية 2024 للصف الأول الإعدادي.

 

- 205 جنيهات مصاريف المدارس الحكومية 2024 للصف الثاني الإعدادي 

 

- 205 جنيهات مصاريف المدارس الحكومية 2024 للصف الثالث الإعدادي 

 

مصاريف المدارس الحكومية 2024 لطلاب مراحل الثانوية العامة

 

- 520 جنيها مصاريف المدارس الحكومية 2024 للصف الأول الثانوي العام 

 

- 505 جنيهات مصاريف المدارس الحكومية 2024 للصف الثاني الثانوي العام 

 

-505 جنيهات مصاريف المدارس الحكومية 2024 للصف الثالث الثانوي العام 

مصاريف المدارس الحكومية 2024 لطلاب الدبلومات الفنية 

- 220 جنيها  مصاريف المدارس الحكومية 2024 للصف الأول الثانوي الفنى

-  205 جنيهات مصاريف المدارس الحكومية 2024 للصف الثاني الثانوي الفنى

-  205 جنيهات مصاريف المدارس الحكومية 2024 للصف الثالث الثانوي الفني 

وانطلق العام الدراسي الجديد يوم 30 سبتمبر الماضي. 

جميع المراحل التعليمية عام الدراسي الجديد 2023-2024 مصاريف المدارس الحكومية الصفوف التعليمية صف الخامس الابتدائي صف الثالث الابتدائي مصاريف المدارس الحكومية 2024 مصروفات المدراس الحكومية

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