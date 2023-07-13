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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024

الصف الخامس الابتدائي
الصف الخامس الابتدائي

يتابع أولياء الأمور كافة التفاصيل الخاصة بتغيير المناهج الدراسية للصف السادس الابتدائي العام المقبل 2024.

تفاصيل منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024

وتصدر عنوان منهج الصف الصف السادس الابتدائي الجديد 2024، عمليات بحث أولياء الأمور عبر محرك “جوجل” لمعرفة المناهج الدراسية لبعض الصفوف الدراسية.

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024

ويرصد “الدستور ” جميع التفاصيل المتعلقة بمنهج الصف الصف السادس الابتدائي الجديد 2024  بحسب ما أعلنه وزير التعليم.

وأعلنت الوزارة رسميًا، عن دخول منهج الصف الصف السادس الابتدائي الجديد 2024، مرحلة التطوير ضمن نظام التعليم الجديد، الذي وصل إلى الصف الخامس الابتدائي هذا العام.

تطوير مناهج الصف الخامس الابتدائي 2024

تتضمن أهم ملامح تطوير مناهج الصف الخامس الابتدائي الآتي:

أولًا: بناء مناهج جديدة قائمة على إنتاج المعرفة والمناهج المتكاملة

ثانيًا: التركيز على النواحي الشخصية والمهارات الحياتية والتعلم مدى الحياة

ثالثًا: تم التركيز على المفاهيم الكبرى لإعداد طالب قادر على التفكير والإبداع

رابعًا: يجري حاليا عملية تطوير مناهج الصف السادس الابتدائي.

خامسًا: المناهج المصرية ستكون ذات ملامح دولية.

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ومن المقرر بحسب تصريحات وزير التعليم ان الصف السادس الابتدائي، يدخل العام الدراسي المقبل 2024 ضمن سنوات التطوير بنظام التعليم الجديد.

يشار إلى أن وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازى، أعلن رسميًا عن تعديل مناهج الصف السادس الابتدائي بالعام الدراسي الجديد 2023-2024، موضحاً أن الصف السادس الابتدائي ضمن سنوات التطوير بنظام التعليم الجديد.

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