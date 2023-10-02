الإثنين 02 أكتوبر 2023
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مصر

منهج الصف السادس الابتدائى الجديد 2024 رياضيات بعد التطوير

الصف السادس الابتدائى
الصف السادس الابتدائى

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 رياضيات.. يشهد البحث عن منهج الصف السادس الابتدائي في مادة الرياضيات لعام 2024 ازديادًا ملحوظًا، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 رياضيات

ويأتي منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 رياضيات مقسما إلى محورين، يندرج تحت كل محور مجموعة وحدات مقسمة إلى دروس، على النحو التالي:

توزيع منهج الرياضيات 2024 للفصل الدراسي الأول للعام 2023/2024

توزيع منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2023-2024 علوم"الترم الأول"

منهج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2023- 2024

دروس الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2024

الوحدة الأولى: عملية القسمة والعوامل والمضاعفات:
المفهوم 1-1: استخدام خوارزمية القسمة المعيارية:
الدرس الأول: استكشاف القسمة المطولة ونماذجها.
الدرس الثاني: استكشاف عملية القسمة باستخدام الخوارزمية المعيارية.
الدرس الثالث: استخدام القسمة المطولة في العالم من حولنا.
الدرس الرابع: مهمة تعلم قائم على حل المشكلات: كيف يمكنك دمع التبرعات عن طريق إعادة التدوير؟
المفهوم 1-2: حل المسائل باستخدام العامل المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر:
الدرس الخامس: تحليل العوامل والمضاعفات.
الدرس السادس: تخيل المضاعف المشترك الأصغر باستخدام النماذج.
الدرس السابع: استكشاف تحليل العدد إلى عوامله الأولية باستخدام شجرة العوامل.
الدرس الثامن: كتابة تعبيرات عددية باستخدام العامل المشترك الأكبر.
الدرس التاسع: تحليل المضاعف المشترك الأصغر باستخدام نماذج عن الفاكهة.


الوحدة الثانية: الأعداد النسبية:
المفهوم 2-1: استكشاف خط الأعداد:
الدرس الأول: استخدام خط الأعداد لوصف البيانات.
الدرس الثاني: استخدام خط الأعداد والرموز لمقارنة الأعداد.

المفهوم 2-2: استكشاف الأعداد النسبية:
الدرس الثالث: تحليل الأعداد النسبية باستخدام النماذج.
الدرس الرابع: مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها.
الدرس السادس: استكشاف خطوط الأعداد وتحديد الفواصل.

تطوير نظام التعليم الجديد

ووصل قطار تطوير نظام التعليم الجديد المعروف إعلاميا باسم (تعليم.02) للصف السادس الابتدائي بالعام الدراسي الجديد 2023/2024، وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير التعليم الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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