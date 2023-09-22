توزيع منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2023-2024 علوم "الترم الأول".. من الموضوعات التى ارتفعت معدلات البحث عنها عبر محرك البحث “جوجل”.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

توزيع منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2023-2024 علوم

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن منهج العلوم للصف السادس الابتدائي الجديد والمطور، والذي يطبق العام الدراسي الجديد 2023/2024، والمقرر أن يبدأ يوم 30 سبتمبر 2023، طبقاً للخريطة الزمنية للدراسة والمعتمدة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم .

منهج العلوم للصف السادس الابتدائي:

الوحدة الأولى

المفهوم الأول : الخلية كنظام

- ابدأ - الدرس الأول «الأنشطة 1:4» بداية 30 سبتمبر.

- الدرس الثاني والدرس الثالث «الأنشطة ٨:٥» 7 أكتوبر.

- الدرس الرابع والخامس والسادس «الأنشطة 9: 13» 14 أكتوبر.

المفهوم الثاني: الجسم كنظام

- الدرس الأول والدرس الثاني «الأنشطة 5:1 » 21 أكتوبر.

- الدرس الثالث وأول الرابع «الأنشطة 8:6» 28 أكتوبر.

- بقية الدرس الرابع والخامس والسادس «الأنشطة ٩ : ١٣» 4 نوفمبر.

المفهوم الثالث: الطاقة كنظام

- الدرس الأول و الثاني والثالث «الأنشطة 1:7» 11 نوفمبر .

- الدرس الرابع والخامس والسادس «الأنشطة 8:13» 18 نوفمبر.

- مشروع الوحدة ، الأسئلة 25 نوفمبر.

الوحدة الثانية: الحصول على الطاقة

- المفهوم الأول الطاقة الحرارية وحالات المادة.

ابدا - الدرس الأول والثاني والثالث (الأنشطة 1 : 6) 2 ديسمبر .

- الدرس الرابع والخامس والسادس «الأنشطة 7:12» 9 ديسمبر.

المفهوم الثاني انتقال الحرارة

- الدرس الأول والثاني وبداية الثالث «الأنشطة «1:6» 16 ديسمبر.

- بقية الثالث والرابع والخامس والسادس «الأنشطة 7:12» 23 سبتمبر.

- مشروع الوحدة + المشروع البيئي + الأسئلة.

- المراجعة

- امتحانات الفصل الدراسي الأول.

موعد إجازة نصف العام للصف السادس الابتدائي

- إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 و تنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.