الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تعلن خطة توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الإعدادية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

اعتمد مكتب مستشار مادة اللغة العربية بمركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم، خطة توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الإعدادية من الصف الأول الإعدادي حتى الثالث الإعدادي، وذلك للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 /2024 خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

وخصصت الوزارة شهر يناير للمراجعة العامة على منهج اللغة العربية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، قبل بدء امتحانات نصف العام الدراسي.

 

تطبيق نظام البوكليت بامتحانات الإعدادية 

 

كان قد أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بتطبيق امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت، وسيبدأ تطبيقها العام الدراسي المقبل 2023 /2024م.

ويعد نظام البوكليت ليس بجديد تطبيقه في الامتحانات، حيث عملت به وزارة التربية والتعليم لعدة سنوات في امتحانات الثانوية العامة سابقًا، ويهدف إلى منع الغش، وهو إجراء شكلي للتغيير، وليس له علاقة بطبيعة أو محتوى الامتحان والأسئلة، حيث إن هدفه الأساسي هو منع الغش.

مصدر بـ"التعليم" ينفى عدم تطبيق نظام البوكليت على الشهادة الإعدادية

 

ما هو نظام البوكليت؟

نرصد أهم المعلومات عن نظام البوكليت المقرر تطبيقه في امتحانات الشهادة الإعدادية بداية العام المقبل، في النقاط التالية:

1. تطبيق نظام البوكليت على مستوى كل محافظة على حدة.

2. البوكليت عبارة عن دمج الامتحان بين ورقتي الأسئلة والإجابة في كتيب أو كراسة واحدة للامتحان، وتحتوي ورقة الامتحان على ورقة بيضاء كمسودة للطالب.

3. البوكليت قد يصل إلى 20 ورقة أسئلة أو أكثر في بعض المواد.

4. البوكليت يتيح للطالب أن يبدأ بأي جزئية يرغب في الإجابة عنها، وعليه التأكد من أن الإجابة عن أي سؤال لن يؤدي إلى حدوث خطأ ما، لأن كل جزئية لها مكان مخصص للإجابة، ومن ثم فلا مجال لحدوث تضارب أو خطأ في النقاط أثناء الإجابة عنها.

5. البوكليت يتميز بمنعه للغش، وعدم قدرة الطالب على تصوير وتداول أسئلته على جروبات الغش.

 

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"التعليم" تعلن خطة توزيع مادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية العامة

 

توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الإعدادية
توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الإعدادية
توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الإعدادية
توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الإعدادية
توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الإعدادية
توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الإعدادية
مستشار مادة اللغة العربية مركز تطوير المناهج خطة توزيع منهج اللغة العربية فصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية منهج اللغة العربية

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