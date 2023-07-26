مصدر بـ"التعليم" ينفى عدم تطبيق نظام البوكليت على الشهادة الإعدادية

نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار تزعم عدم تطبيق نظام البوكليت على طلاب الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي الجديد 2023-2024.

وقال المصدر لـ"الدستور"، إن هذا الكلام غير صحيح ولا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن قرار تطبيق نظام البوكليت على طلاب الشهادة الإعدادية سيتم تطبيقه بدءًا من العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وكانت قد أكدت مصادر داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة النجاح العامة لنتيجة الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2022/-2023، اقتربت من نسبة النجاح العام الماضي، وتجاوزت نسبة 75%.

وأضافت المصادر، أن كنترولات التصحيح تقوم حالياً باختيار، قائمة أوائل الثانوية العامة، على الـ3 شعب الأدبي والعلمي "علوم ورياضة".

وأعلنت أن عدد الطلاب الأوائل هذا العام سيكون حوالي 33 طالبا وطالبة، متوزعين على الـ3 شعب.

جدير بالذكر أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية العام الماضي2021-2022 هي %75.04.