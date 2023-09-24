الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

توزيع منهج الرياضيات 2024 للفصل الدراسي الأول للعام 2023/2024

الطلاب
الطلاب

يبحث أولياء الأمور والطلاب عبر محركات البحث اليوم الأحد عن توزيع منهج الرياضيات للعام الدراسي 2023/2024 بعد أن أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم اليوم.

توزيع منهج الرياضيات للعام الدراسي الجديد 2023-2024

ويبدأ العام الدراسي الجديد السبت المقبل الموافق 30 سبتمبر  2023 وحتى السبت 8 يونيو 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني اليوم تفاصيل توزيع منهج الرياضيات للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

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توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الإعدادية 2023

 

تم توزيع منهج الرياضيات للصف الثاني الإعدادي كالتالي،

شهر أكتوبر: الوحدة الأولى حتى درس الفترات في الجبر والإحصاء

والوحدة الثالثة في الهندسة حتى درس نظريات المثلث متساوي الساقين

شهر نوفمبر: باقي الوحدة الأولى في الجبر والإحصاء، والوحدة الثانية.

وفي الهندسة باقي الوحدة الثالثة والوحدة الرابعة بأكملها.

شهر ديسمبر: الوحدة الأولى في الإحصاء، وباقي الوحدة الرابعة في الهندسة.

منهج الصف الأول الإعدادي:

 شهر أكتوبر: في  الجبر والإحصاء ، مجموعة الأعداد النسبية ،مقارنة وترتيب الأعداد النسبية، جمع الأعداد النسبية، وخواص عملية الجمع في الاعداد النسبية، طرح الأعداد النسبية،خواص عملية الضرب في الأعداد النسبية، ومفاهيم الهندسة.

شهر نوفمبر: قسم الأعداد النسبية، الحدود والمقادير الجبرية، الحدود المتشابهة، ضرب الحدود الجبرية وقسمتها، جمع المقادير الجبرية وطرحها ،ضرب حد جبري في مقدار جبري، وقسمة الحدود الجبرية ، والتوازي وتطابق المثلثات في الهندسة.

شهر ديسمبر: التحليل بإخراج العامل المشترك الأعلى، ومقاييس النزعة المركزية، والإنشاءات الهندسية.

منهج الصف الثالث الإعدادي:

شهر أكتوبر: العلاقات والدوال، وحساب المثلثات

شهر نوفمبر: النسبة والتناسب، والهندسة التحليلية

الإحصاء: جمع البيانات، ومقاييس التشتت، ومعادلة الخط المستقيم.

خطة العام الدراسي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ في 14 يناير،وبدء الفصل الدراسي الثاني في 10 فبراير، وحتى الخميس 6 يونيو 2024، وبدء امتحانات الثانوية العامة في 15 يونيو 2024.

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