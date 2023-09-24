توزيع منهج الرياضيات 2024 للفصل الدراسي الأول للعام 2023/2024

يبحث أولياء الأمور والطلاب عبر محركات البحث اليوم الأحد عن توزيع منهج الرياضيات للعام الدراسي 2023/2024 بعد أن أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم اليوم.

توزيع منهج الرياضيات للعام الدراسي الجديد 2023-2024

ويبدأ العام الدراسي الجديد السبت المقبل الموافق 30 سبتمبر 2023 وحتى السبت 8 يونيو 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني اليوم تفاصيل توزيع منهج الرياضيات للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الإعدادية 2023

تم توزيع منهج الرياضيات للصف الثاني الإعدادي كالتالي،

شهر أكتوبر: الوحدة الأولى حتى درس الفترات في الجبر والإحصاء

والوحدة الثالثة في الهندسة حتى درس نظريات المثلث متساوي الساقين

شهر نوفمبر: باقي الوحدة الأولى في الجبر والإحصاء، والوحدة الثانية.

وفي الهندسة باقي الوحدة الثالثة والوحدة الرابعة بأكملها.

شهر ديسمبر: الوحدة الأولى في الإحصاء، وباقي الوحدة الرابعة في الهندسة.

منهج الصف الأول الإعدادي:

شهر أكتوبر: في الجبر والإحصاء ، مجموعة الأعداد النسبية ،مقارنة وترتيب الأعداد النسبية، جمع الأعداد النسبية، وخواص عملية الجمع في الاعداد النسبية، طرح الأعداد النسبية،خواص عملية الضرب في الأعداد النسبية، ومفاهيم الهندسة.

شهر نوفمبر: قسم الأعداد النسبية، الحدود والمقادير الجبرية، الحدود المتشابهة، ضرب الحدود الجبرية وقسمتها، جمع المقادير الجبرية وطرحها ،ضرب حد جبري في مقدار جبري، وقسمة الحدود الجبرية ، والتوازي وتطابق المثلثات في الهندسة.

شهر ديسمبر: التحليل بإخراج العامل المشترك الأعلى، ومقاييس النزعة المركزية، والإنشاءات الهندسية.

منهج الصف الثالث الإعدادي:

شهر أكتوبر: العلاقات والدوال، وحساب المثلثات

شهر نوفمبر: النسبة والتناسب، والهندسة التحليلية

الإحصاء: جمع البيانات، ومقاييس التشتت، ومعادلة الخط المستقيم.

خطة العام الدراسي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ في 14 يناير،وبدء الفصل الدراسي الثاني في 10 فبراير، وحتى الخميس 6 يونيو 2024، وبدء امتحانات الثانوية العامة في 15 يونيو 2024.

اقرأ أيضًا:

تحديات تواجه الطلاب وأولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي تعرف عليها

ظاهرة الكلاب الضالة.. ما بين المشكلات والحلول