تحديات تواجه الطلاب وأولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي تعرف عليها

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024، وتبدأ مع بدايات العام الدراسي، تظهر التحديات التي تواجه أولياء الأمور، سواء تلك المتعلقة بالطلاب وخاصة إذا كانوا في عمر الطفولة، أو الآباء والأمهات أنفسهم.

مشاكل الأطفال بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد

تبدأ مشاكل الأطفال حين يعلمون بعودتهم للدراسة، والتي تتعلق بترك الراحة والألعاب والتمارين الرياضية والعودة للاستيقاظ مبكرًا، وتقليل ساعات استخدام الهاتف المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي والالتزام بجدول للمذاكرة، وتهيئة الأطفال نفسيًا لمثل هذا التحدي أمر في غاية الأهمية، كأن يبدأ الآباء تدريجيًا، التمهيد للاستيقاظ مبكرًا وتقليل ساعات اللعب، والبدء في قراءة بعض الكتب الدراسية إن توفرت، وشراء المستلزمات المدرسية كنوع من أنواع التهيئة النفسية.

التحديات المالية

وهنا يأتي الجزء الأصعب، حيث يشعر الآباء والأمهات بالرهبة من مصروفات العام الدراسي، ليس المصروفات المدرسية فقط، بل أيضًا مصروفات الكتب والزي المدرسي والمستلزمات والأدوات المكتبية، والأطعمة الخاصة التي يتم وضعها في علب الطعام خاصة للأطفال، وهنا يجب على العائلات التخطيط مبكرًا لذلك أي توفير مبلغ طوال شهور الصيف لمثل هذا الحدث، أو الحصول على فرض تعليمي من أحد البنوك أو تخصيص كارت ائتمان للمساعدة في هذا الغرض.

كورونا والانتظام في المدارس

منذ ظهور جائحة كورونا، بدأ الانتظام في المدارس، يقل تدريجيًا حتى تلاشى تقريبًا في بعض الصفوف، والمدارس، إلا أنه وبعد انتهاء التخوفات من تفشي الجائحة، يرغب أولياء الأمور في استعادة ابنائهم للنظام الدراسي، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا، حيث اعتاد عدد كبير من الطلاب على عدم الذهاب إلى المدرسة، وميكن التغلب على هذا التحدي بالانتظام تدريجيًا.

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