اللانش بوكس.. نظام غذائي صحي ووجبات خفيفة يحتاجها أطفال المدارس

بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 بعد أيام قليلة مُقبلة، بدأ البحث عن أفضل الوجبات الغذائية للأطفال في المدارس، وذلك من قبل الأمهات اللاتي يحرصن على رعاية أبنائهن في المراحل التعليمية خاصة مرحلة رياض الأطفال، إذ يحتاج الأطفال في سن المدرسة (من 6 إلى 12 سنة) إلى الأطعمة الصحية والوجبات الخفيفة المغذية.

"الدستور" تستعرض في هذا التقرير العديد من العادات الغذائية الصحية ومجموعة متنوعة من الأطعمة التي يجب تناولها أثناء وبعد عودتهم من المدرسة، وذلك وفقًا لخبراء التغذية.

وينصح خبراء التغذية دائمًا بتناول الأطفال لوجبة الإفطار قبل ذهابهم إلى المدرسة ووضعوا بعض الأفكار لوجبة إفطار سريعة وصحية من ضمنها: "الفاكهة واللبن والخبز بالجبن ورقائق الذرة أو شطيرة زبدة الفول السوداني"، وغيرها على النحو التالي:

5 مجموعات غذائية مفيدة لأطفال المدارس

بقوليات: الأطعمة المصنوعة من القمح أو الأرز أو الشوفان أو دقيق الذرة أو الشعير أو غيرها من الحبوب هي منتجات الحبوب. وتشمل الأمثلة القمح الكامل والأرز البني ودقيق الشوفان.

خضروات: يجب على الأمهات أن تنوّع من الخضروات ضمن الوجبات الغذائية، خاصة الخضروات الملونة، بما في ذلك الخضروات ذات اللون الأخضر الداكن والأحمر والبرتقالي.

الفاكهة: لابد من تضمين الفاكهة ضمن الوجبات المدرسية، إذ تعتبر أي فاكهة أو عصير فواكه 100% جزءًا من مجموعة الفاكهة.

ألبان: تعتبر منتجات الألبان والعديد من الأطعمة المصنوعة من الحليب جزءًا من هذه المجموعة الغذائية، ولابد التركيز على المنتجات الخالية من الدهون أو قليلة الدسم، وكذلك تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم.

بروتين: الاعتماد على البروتين، فلابد التركيز على اللحوم والدواجن قليلة الدسم أو الخالية من الدهون.

أفكار أخرى متنوعة لوجبات خفيفة صحية لأطفال المدارس

1. زبادي، جرانولا، فلفل، طماطم صغيرة، عنب.

2. خبز صغير من اللحم والجبن، موز، كوب من الزبادي، بازلاء سكرية.

3. لفائف خبز بزبدة الفول السوداني والموز، وحقيبة صلصة التفاح غير المحلاة، وأعواد الكرفس.

4. بيتزا مقرمشة، بروكلي مع رانش، شرائح تفاح.

5. لفائف الحمص والخضروات والفواكه المجففة والبسكويت والبيض المسلوق.

6. سمك التونة، قطع من الشوكولاتة، شرائح جزر صغيرة، زبادي.

7. سلطة التونة، كيس عصير التفاح غير المحلى، شرائح الفلفل الأحمر.

8. سلطة الدجاج بالريحان، البسكويت، شرائح الخيار، التوت.

9. سلطة مكرونة، أصابع جبنة، تفاح، شرائح من الفواكه، قطع قرنبيط.

10. الجبن القريش، بسكويت ساندويتش زبدة الفول السوداني، الفراولة، الجزر الصغير.