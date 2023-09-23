توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الاعدادية 2024.. مستند

أعلن مكتب مستشار مادة الرياضيات بمركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الإعدادية 2024 والثانوية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م للفصل الدراسي الأول.

ويمكن الإطلاع على توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الاعدادية 2024 من خلال الصور المرفقة.

توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الاعدادية 2024

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، إلى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

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كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الاعدادية 2024

وطبقا لمواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بإجمالي عدد أسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعا على النحو التالي:

١- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

٢- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

٣- بدء امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

٤- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

٥- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

٦- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

٧_بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

٨- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

٩- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.

١٠- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

١١- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.