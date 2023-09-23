توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الاعدادية 2024.. الأكثر بحثًا من جانب الطلاب وأولياء الأمور في الساعات الماضية، وهو ما نرصده من خلال التقرير التالي:

توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الإعدادية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة لتوزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي، وذلك خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، فيما سيتم تخصيص شهر يناير للمراجعة العامة على المنهج قبل بدء امتحانات نصف العام الدراسي.

كما أعلنت الوزارة عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم 30 سبتمبر 2023 ويستمر حتى 8 يونيو 2024، مع بدء إجازة نصف العام الدراسي في 27 يناير 2024.

وسيسمح للمدارس الدولية بالبدء في الدراسة بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس بعد الحصول على الموافقة اللازمة من وزارة التربية والتعليم.

يبلغ عدد أسابيع العام الدراسي 35 أسبوعاً، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول في 30 سبتمبر 2023 ويستمر حتى 25 يناير 2024.

وننشر توزيع الجدول كالتالي:

توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الاعدادية 2024





توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الاعدادية 2024

توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الاعدادية 2024

تطبيق امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت

كان قد أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بتطبيق امتحانات الشهادة الإعدادية، بنظام البوكليت والتي سيبدأ تطبيقها العام الدراسي القادم 2023/2024م.

ويعد نظام البوكليت ليس بجديد تطبيقه في الامتحانات، حيث عملت به وزارة التربية والتعليم لعدة سنوات في امتحانات الثانوية العامة سابقا، ويهدف إلى منع الغش، وهو إجراء شكلي للتغيير وليس له علاقة بطبيعة أو محتوى الامتحان والأسئلة، حيث إن هدفه الأساسي هو منع الغش.

نرصد أهم المعلومات عن نظام البوكليت المقرر تطبيقه بامتحانات الشهادة الإعدادية بداية العام المقبل، في النقاط التالية :

1- تطبيق نظام البوكليت على مستوى كل محافظة على حدا.

2- البوكليت عبارة عن دمج الامتحان بين ورقتي الأسئلة والإجابة في كتيب أو كراسة واحدة للامتحان.

3- تحتوى ورقة الامتحان على ورقة بيضاء كمسودة للطالب.



4.البوكليت قد يصل إلى 20 ورقة أسئلة أو أكثر في بعض المواد.



5. البوكليت لا يحتاج من الطالب إلى إجابات طويلة بل عبارات قصيرة ومحددة.



6. البوكليت يتيح للطالب أن يبدأ بأى جزئية يرغب فى الإجابة عليها، وعليه التأكد من أن الإجابة على أى سؤال لن يؤدى إلى حدوث خطأ ما، لأن كل جزئية لها مكان مخصص لها للإجابة، ومن ثم فلا مجال لحدوث تضارب أو خطأ فى النقاط أثناء الإجابة عليها.

7. البوكليت يتميز بمنعه للغش وعدم قدرة الطالب على تصوير وتداول أسئلته على جروبات الغش .