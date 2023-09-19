الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل اجتماع "تعليم نجع حمادي" بمديري المدارس الإعدادية والثانوية

وزارة التربية
وزارة التربية

عقد أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا، بمديري المدارس الإعدادية والثانوية العامة والفنية، بمسرح مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية، في حضور عبد الله أبو بكر مدير التعليم الإعدادي، والأمير نور جهلان رئيس قسم التعليم الإعدادي، وعبد القهار أحمد مدير التعليم الثانوي، وأحمد عبد الناصر أبو الدهب مسؤول أمن الإدارة، وذلك لمناقشة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023/2024م، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأكد مدير عام الإدارة، ضرورة تنفيذ الكتاب الدوري رقم (33) الصادر بتاريخ 7/9/2023 والخاص بإجراءات الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023/2024م مع الالتزام بكافة البنود الواردة به، وكذا تنفيذ القرار الوزاري رقم ( 167 ) والصادر بتاريخ 5/9/2023 والخاص بالزي المدرسي الموحد لطلاب وتلاميذ المدارس الرسمية، والقرار الوزاري رقم ( 63 ) والصادر بتاريخ 3/9/2023 بشأن المصروفات المدرسية.

وشدد الدردير، على ضرورة التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية نحو إزالة الغرف العشوائية، والأبواب الحديدية الموجودة على سلالم المدارس، وضرورة تنفيذ الكتاب الدوري الخاص بمجموعات الدعم المدرسي لطلاب المدارس.

كما شدد على عدم قبول أي طالب بالصف الأول الثانوي العام بنظام المنازل في التعليم الحكومي إلا بعد تقديم الطالب إفادة من إحصاء الأزهر معتمدة بعدم وجودهم علي قاعدة بيانات الأزهر، مطالبا بمناقشة قرار الإدارة العامة للموهوبين بتشكيل لجنة لرعاية الموهوبين بكل مدرسة.

وأشار مدير عام الإدارة، إلى إمكانية الاستعانة بخريجي الجامعة اللاتي يؤدين الخدمة العامة لسد العجز في المدارس مع المتابعة المستمرة لهن، مع ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، وتحميل مدير المدرسية مسؤولية عدم المتابعة، والعامل النوبتجي مسؤولية عدم تنفيذ التعليمات.

كما أكد مدير عام الإدارة، ضرورة متابعة مخزن الكتب لاستلام الكتب الدراسية وتوزيعها على الطلاب دون التقيد بسداد المصروفات الدراسية، مشددا على حظر الإدلاء بأي تصريحات إعلامية تخص العملية التعليمية لأي وسيلة إعلامية إلا بعد الحصول علي تصريح من الجهة المختصة بالوزارة.

وزارة التربية والتعليم وزارة التعليم تعليم قنا أخبار محافظة قنا نجع حمادي

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