الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يوجه بسرعة الانتهاء من تسليم مشروعات "حياة كريمة" المنتهية

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي

وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بضرورة التعاون المستمر والتنسيق فيما بينها، وتكثيف الجهود وعمل معاينات فورية على الطبيعة لتلافى كل الملاحظات التى تعوق التسليم وبدء التشغيل التجريبى لمشروعات حياة كريمة، مع إعداد تقرير دوري يشمل المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تسليمها، والمشروعات التي ما زالت يجرى العمل بها، تمهيدًا للبدء في تقديم الخدمات للمواطنين.

 

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة، وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للمشروعات المتأخرة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، واللواء مجدى محمود مسئول دار الهندسة بقنا، والعقيد محمد موسى عمران ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء المدن، وضباط القوات المسلحة المشرفين على تنفيذ مشروعات المبادرة بالمراكز المستهدفة، ومسئولى القطاعات الخدمية بالمحافظة، ومسئولي دار الهندسة.

 محافظ قنا يستعرض نسب الإنجاز بالقطاعات الخدمية

كما استعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا، اليوم الإثنين، نسب الإنجاز بكل قطاع خدمي على حدة، ومنها قطاعات "الكهرباء، الصرف الصحي، مياه الشرب، الصحة، المجمعات الخدمية والزراعية، الغاز، الاتصالات، الطرق، تبطين الترع، الوحدات الاجتماعية"، فضلًا عن بحث أهم التحديات، واقتراح حلول تنفيذية لها، بالإضافة إلى متابعة الموقف النهائي لاستلام عدد من المشروعات المنتهية بعدد من القطاعات الخدمية، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تشغيل المنشآت التي يتم استلامها، من أجل الاستفادة منها في تقديم خدمة المواطنين بالقرى المستهدفة.

 

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