ظاهرة الكلاب الضالة.. ما بين المشكلات والحلول

أثارت أزمة الكلاب الضالة في الآونة الأخيرة، جدلًا واسعًا، ما بين مؤيد لوجودها، وبين معارض يرفض وجودها من الأساس لما تسببه من حالة من الرعب للمارة وخاصة الأطفال، والإزعاج بسبب نباحها المستمر.

ويعاني الكثير من سكان القاهرة الكبرى من ظاهرة الكلاب الضالة وخاصة في المدن الجديدة، كما تكررت حوادث عقر الأطفال أو الكبار من كلاب الشوارع، إلا أن محبي الحيوانات يمثلون الصوت المضاد ويرفضون التخلص منها، بل أن بعضهم يحرص على تبني بعضًا من حيوانات الشوارع كل فترة وإيجاد مأوى لهم.

أسباب انتشار الكلاب الضالة

انتشار القمامة بالمناطق هو أحد أهم أسباب تواجد الكلاب الضالة، حيث تبحث أن الحيوانات الضالة عن الطعام والشراب، وقيام سكان المناطق بإطعام الكلاب بشكل مستمر، مما يجعلهم يعتبرون المنطقة مأوى.

تعارض الآراء

تتعارض الآراء حول بقاء الكلاب في الشوارع، ما بين مؤيد لوجودهم لقيامهم حماية المناطق من الغرباء، والحشرات والحيوانات الضارة مثل الثعابين التي قد تظهر في بعض المناطق الصحراوية، وبين معارض، بسبب معاناة البعض من فوبيا من الكلاب والخوف من هجماتهم، بالإضافة إلى وجود بعض الكلاب التي تعاني من السعار، مما يدفعهم لمهاجمة المواطنين والأطفال دون سبب.

حوادث مهاجمة البشر

طالعتنا الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة، بعدد لا بأس به من حوادث مهاجمة الكلاب الضالة للبشر وخاصة الأطفال، سواء في مصر أو خارجها، وأقل ضرر قد يقع نتيجة الحادث هو تشوه الطفل أو الشخص المعرض للهجوم.

كيف تتجنب مهاجمة الكلاب الضالة

يجب على المارة في الشوارع التي تضم عددًا من الكلاب، السير بعيدًا عنهم، وعدم التعرض لهم كإلقاء الحجارة عليهم مثلًا، وعدم إرسال أية إشارات لهم أو الصراخ أمامهم حتى لا يتحول سلوك الكلب إلى سلوك عدواني، وإذا استطاع الكلب مهاجمة شخص، فيجب عليه فورًا التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي للحصول على الأمصال المعدة لذلك.

الحلول

اقترح بعض المواطنين، تحويل الكلاب الضالة الشرسة إلى مناطق صحراوية غير مأهولة بالسكان، أما بالنسبة للكلاب الأليفة فقد اقترح البعض أن يتم عرضهم للتبني من قبل محبي الحيوانات الأليفة، مما يقلل أعدادهم بالشارع.

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