رابط بوابة الحكومة المصرية تنسيق الشهادات المعادلة 2023-2024

بوابة الحكومة المصرية تنسيق الشهادات المعادلة 2023-2024 من أبرز الكلمات البحثية عبر موقع جوجل البحثي خلال الفترة الأخيرة، وذلك عقب إعلان أسماء الكليات المرشح الطلاب للدراسة بها خلال العام الدراسي المقبل 2023 - 2024 وفقًا لقواعد مكتب التنسيق المتعارف عليها.

بوابة الحكومة المصرية تنسيق الشهادات المعادلة 2023-2024

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أوما يعادلها في الدول (العربية والأجنبية) وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم التكنولوجيا وشهادة النيل الدولية 2023 الاستعلام عن نتائج تنسيق الجامعات الخاص بهم من خلال موقع مصر الرقمية والذي تم تخصيصه للتنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب.

ويمكن الاستعلام من خلال الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع مصر الرقمية من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار ايقونة تنسيق الجامعات للشهادات المعادلة.

إدخال كافة بيانات الطالب المتقدم للتنسيق.

تسجيل الرقم السري للطالب ورقم جلوسه في الامتحانات.

الضغط على كلمة استعلم.

ظهور اسم الكلية المرشح لها الطالب.

موعد تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة 2023

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تقديم طلبات التحويل بين الكليات سواء كانت مناظرة أو غير مناظرة في حدود النسبة المقررة 10% وفقا للطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد العليا خلال الفترة من يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023 وحتى يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2023 من خلال الموقع الإلكتروني وفقا لشروط وقواعد المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

ويتم سداد دليل القبول لطلاب الشهادات المعادلة والمقدر بـ 1000 جنيه من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري عبر كةد 13600101 ورقم الحساب الدائن على رقم 9190447778 وبعدها يتم تسليم الطالب رقم الدخول والرقم السري بعد تسجيل البيانات الأساسية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات 2023-2024

عقب تفعيل بوابة الحكومة المصرية تنسيق الشهادات المعادلة 2023-2024 ومعرفة اسم الكلية المرشح لها الطالب يمكن التقديم بالأوراق التالية:-

شهادة النجاح الأصلية في الثانوية العامة مستوفية كافة التصديقات.

استمارة التنسيق 555 أو طلب الالتحاق.

شهادة ميلاد الطالب المصرية.

الأوراق التي تفيد إقامة الطالب وولي أمره في البلد الحاصل منها على الثانوية بشكل رسمي.