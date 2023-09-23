السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

ماذا قدم الهلال الأحمر للمناطق المنكوبة في ليبيا؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يستمر الهلال الأحمر في تقديم مساعداته، لليبيا وغيره من البلدان المنكوبة جراء الكوارث الطبيعية، والحروب، يضطلع بدور مهم في هذا الصدد، ويعمل الهلال الأحمر على توفير الموارد البشرية اللازمة لتقديم المساعدات لشتى البلدان المتضررة.

ويعمل الهلال الأحمر على مواجهة الأضرار الناتجة عن  الكوارث والنكبات بالتعاون مع الجهات الحكومية، والاتحاد الدولي للصليب الأحمر، وتقوم الجمعية ضمن مهامها بنشر مبادئ القانون الدولي الإنساني والمثل الإنسانية لتحقيق المساواة وعدم التمييز.

تقديم المساعدات لليبيا بعد إعصار دانيال

قدم الهلال الأحمر مساعدات بكميات كبيرة لمتضرري  إعصار دانيال في درنة بليبيا، وتم إرسال المساعدات الطبية والغذائية والإغاثة، للمناطق المنكوبة ، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، والقوات المسلحة، وجميع أجهزة الدولة وتجهيز المخيمات للاجئين، والأغطية وأدوات النظافة والأدوية وغيرها من المساعدات.

كما تم إنشاء غرفة عمليات بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي والمغربي لرصد الضحايا والاحتياجات، بالإضافة إلى عمل فريق كبير من المتطوعين على مدار اليوم لاستخراج الجثث والبحث عن الناجين.

تفاصيل مساعدات ليبيا

أرسل الهلال الأحمر المصري 200 طن من الاحتياجات والإسعافات الأولية، والخيام والمراتب إلى ليبيا والمغرب، بعد التواصل مع فرق الإغاثة هناك وتحديد المطلوب بشكل واضح.

مساعدات الهلال الأحمر المصري

يقدم الهلال الأحمر المصري، المساعدات بشكل مستمر، للدول التي تتعرض إلى حروب أو كوارث طبيعية، وتدريب المواطنين بالدول المنكوبة على الإسعافات الأولية، مثل حالات توقف القلب والكسور والإغماءات، وتم عمل ذلك في درنة في ليبيا، حيث إنها مازالت تحت الحصار، كما تم تدريب متطوعين من فرق الإغاثة وإرسالهم إلى ليبيا، لمساعدة الناجين تحت الحصار، وكذلك تم تجهيز أدوية وأجهزة، خصوصًا العازلة من الكهرباء والمياه والآلات الحادة بالإضافة إلى القفازات والأدوات المستخدمة في البحث والإنقاذ.

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