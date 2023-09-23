في أول أيام الخريف|خبيرة أرصاد تكشف تفاصيله وأهم سماته هذا العام

بدأ اليوم السبت 23 سبتمبر الجاري بشكل رسمي فصل الخريف والذي يستمر قرابة ثلاثة أشهر حيث ينتهي 20 ديسمبر المقبل ليبدأ فصل الشتاء ويظل التساؤل حول ما يشهده الفصل الخريفي هذا العام وأبرز سماته والظواهر الجوية المترتبة عليه.

سمات فصل الخريف

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فصل الخريف هو من أجمل فصول السنة فهو فصل الاعتدال بشكل كبير في قيم درجات الحرارة وذلك لأن درجات الحرارة لاتكون مرتفعة ولا منخفضة بالشكل الكبير، بل يكون النصف الأول من فصل الخريف بعض سمات فصل الصيف لأنه يعتبر من الفصول الانتقالية التي تأخذ من الفصول التي تسبقه وما تليه وهو ما يعني أن النصف الأول ياخد بعض سمات الصيف فترتفع درجات الحرارة في بعض الأيام لكنها تكون بمعدلات وقيم طفيفة، لكن في المجمل فإن النصف الأول يكون فيه اعتدال في درجات الحرارة.

وأضافت: “أن النصف الثاني من الفصل يأخذ بعض سمات الشتاء في معظم الأيام والتي تشهد إنخفاض في درجات الحرارة بينما تكون معظم الأيام بالانخفاض بشكل كبير كفصل الشتاء وتشهد فوارق بين درجات الحرارة بين فترات النهار وفترات الليل ويبدأ يزداد في فترات النهار حيث تظل معها أجواء دافئة وفي فترات الليل نبدأ نشعر بالبرودة خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر نشعر به تدريجيا مع تعمقنا في فصل الخريف”.

تقلبات فصل الخريف

وأشارت غانم أن فصل الخريف يتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتكون بسبب منخفض السودان الموسمي إذا تزامنت مع منخفض جوي مع طبقات الجو العليا ويتأثر بها أكثر محافظات الصعيد و سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ونتيجة الطبيعة الجبلية أو الجغرافية يتم سقوط الأمطار ممكن يؤدي إلى وجود سيول على سيناء أو سلاسل البحر الأحمر أو الصعيد، فيعتبر الخريف موسم الأمطار والسيول في مصر.

وحذرت خبيرة الأرصاد أن من المتوقع خلال هذا العام تكون كميات الأمطار أعلى من المعدل الطبيعي مايترتب عليه الشعور بوجود السيول بشكل كبير بالاضافة كمان لحالات عدم الاستقرار على المناطق الشمالية، والسواحل الشمالية والمتوقع أن تكون كميات الأمطار أعلى من المعدلات الطبيعية والمعتادة في فصول الخريف ويرجع ذلك لعدة عوامل أبرزها الاحترار العالمي والتغيرات المناخية.