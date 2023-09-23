السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في أول أيام الخريف|خبيرة أرصاد تكشف تفاصيله وأهم سماته هذا العام

فصل الخريف
فصل الخريف

بدأ اليوم السبت 23 سبتمبر الجاري بشكل رسمي فصل الخريف والذي يستمر قرابة ثلاثة أشهر حيث ينتهي 20 ديسمبر المقبل ليبدأ فصل الشتاء ويظل التساؤل حول ما يشهده الفصل الخريفي هذا العام وأبرز سماته والظواهر الجوية المترتبة عليه.

سمات فصل الخريف

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فصل الخريف هو من أجمل فصول السنة فهو فصل الاعتدال بشكل كبير في قيم درجات الحرارة وذلك لأن درجات الحرارة لاتكون مرتفعة ولا منخفضة بالشكل الكبير، بل يكون النصف الأول من فصل الخريف بعض سمات فصل الصيف لأنه يعتبر من الفصول الانتقالية التي تأخذ من الفصول التي تسبقه وما تليه وهو ما يعني أن النصف الأول ياخد بعض سمات الصيف فترتفع درجات الحرارة في بعض الأيام لكنها تكون بمعدلات وقيم طفيفة، لكن في المجمل فإن النصف الأول يكون فيه اعتدال في درجات الحرارة.

الأرصاد: غدا طقس حار نهارًا لطيف ليلًا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34

حالة الطقس اليوم السبت 23-9-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

وأضافت: “أن النصف الثاني من الفصل يأخذ بعض سمات الشتاء في معظم الأيام والتي تشهد إنخفاض في درجات الحرارة بينما تكون معظم الأيام بالانخفاض بشكل كبير كفصل الشتاء وتشهد فوارق بين درجات الحرارة بين فترات النهار وفترات الليل ويبدأ يزداد في فترات النهار حيث تظل معها أجواء دافئة وفي فترات الليل نبدأ نشعر بالبرودة خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر نشعر به تدريجيا مع تعمقنا في فصل الخريف”.

تقلبات فصل الخريف

وأشارت غانم أن فصل الخريف يتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتكون بسبب منخفض السودان الموسمي إذا تزامنت مع منخفض جوي مع طبقات الجو العليا ويتأثر بها أكثر محافظات الصعيد و سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ونتيجة الطبيعة الجبلية أو الجغرافية يتم سقوط الأمطار ممكن يؤدي إلى وجود سيول على سيناء أو سلاسل البحر الأحمر أو الصعيد، فيعتبر الخريف موسم الأمطار والسيول  في مصر.

وحذرت خبيرة الأرصاد أن من المتوقع خلال هذا العام تكون كميات الأمطار أعلى من المعدل الطبيعي مايترتب عليه الشعور بوجود السيول بشكل كبير بالاضافة كمان لحالات عدم الاستقرار على المناطق الشمالية، والسواحل الشمالية والمتوقع أن تكون كميات الأمطار أعلى من المعدلات الطبيعية والمعتادة في فصول الخريف ويرجع ذلك لعدة عوامل أبرزها الاحترار العالمي والتغيرات المناخية.

الخريف فصل الخريف درجات الحرارة منار غانم الأرصاد

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم السبت 23-9-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

تعرف على حالة الطقس في أول أيام الخريف وما يتسم به

الأكثر قراءة

"حرب تخليص حق".. تفاصيل جديدة فى أزمة شقيق أنغام وعائلته

عرض سعودى جديد لـ مارسيل كولر.. وقرار حاسم من المدرب السويسرى

بعد الزيادة.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

بغطاء الرأس.. وزيرة الهجرة تشهد صلاة القداس الإلهى لتدشين كنيسة السيدة العذراء (صور)

حقيقة مفاوضات استحواذ رجل أعمال إماراتي على إحدى شركات قطاع الأعمال

مفاجأة بشأن فيديو رمى الطماطم فى الصحراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة