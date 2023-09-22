الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: غدا طقس حار نهارًا لطيف ليلًا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل 

وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم الجمعة- أنه من المتوقع أن تسود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. 

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 34 25

6 أكتوبر 35 24

بنهــــا 34 25

دمنهور 33 25

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 34 24

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 34 25

دمياط 31 25 

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 24

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 35 24

نخل 34 18

كاترين 32 16

الطور 33 26

طابا 34 25

شرم الشيخ 37 27

الإسكندرية 31 23

العلمين الجديدة 30 22

مطروح 30 20

السلوم 32 19

سيوة 33 20

رأس غارب 36 25

الغردقة 37 26

سفاجا 37 26

مرسى علم 37 27

شلاتين 37 27

حلايب 34 27

أبو رماد 36 28 

رأس حدربة 35 29

الفيوم 35 24

بني سويف 35 23

المنيا 35 22

أسيوط 36 23

سوهاج 36 23

قنا 39 25

الأقصر 40 25

أسوان 40 26

الوادي الجديد 39 24

أبوسمبل 39 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

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الأرصاد تكشف تفاصيل تعرض مصر لمنخفض جوى

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"الأرصاد": طقس مستقر اليوم والقاهرة تسجل 32 درجة

العظمى الصغرى

مكة 42 29

المدينة 45 33 

الرياض 43 28

المنامة 38 31

أبوظبى 44 32

الدوحة 40 31

الكويت 46 26

دمشق 36 18

بيروت 31 25

عمان 34 19

القدس 32 18

غزة 30 23

بغداد 43 25

مسقط 32 27

صنعاء 27 13

الخرطوم 42 30

طرابلس 34 23

تونس 29 21

الجزائر 25 17

الرباط 26 15

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم: 

العظمى الصغرى

أنقرة 31 11

إسطنبول 32 18

إسلام آباد 32 21

نيودلهي 33 26

جاكرتا 34 23

بكين 24 16

كوالالمبور 31 24

طوكيو 25 19

أثينا 32 22

روما 27 16

باريس 19 09

مدريد 23 12

برلين 20 10

لندن 22 13

مونتريال 22 13

موسكو 25 13

نيويورك 20 15

واشنطن 22 15

نواكشوط 36 27

أديس أبابا 23 13

الأرصاد الجوية شبورة مائية السواحل الشمالية وشمال الصعيد طقس حار لطيف ليل ا

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