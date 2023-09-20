منهج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2023- 2024.. من الموضوعات التي شغلت الطلاب وأولياء الأمور قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2023- 2024، وهو ما نوضحه من خلال التقرير التالي:

منهج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2023- 2024

توزيع منهج مادة اللغة العربية للصف السادس الابتدائي، الموزعة على معلمي اللغة الأوائل بالإدارات التعليمية، وجاء توزيع المنهج كالتالي:

الدور الأول (اكتشف ذاتي)

الموضوع الأول ، نص الاستماع "كن ولا تكن"، قصة "ما السر؟" ، نص معلوماتي "التفكير وسبل النجاح"، مراجعة عامة علامات إعراب المفرد والمثنى والجمع بنوعيه، التنوين.

توزيع المنهج للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2023 ـ 2024

الموضوع الثاني (قدراتي)، شعر "فى يوم الشباب" ، نص معلوماتي "أنا ذكي"، النحو (الضمير البارز المنفصل والمتصل).

الموضوع الثالث (فكري) ، نص الاستماع "أسرارى سر نجاحي"، نص معلوماتي “فكر بإبداع”.

الدور الثاني (علاقتي بالآخرين):

الموضوع الأول، نص الاستماع (حوار مع المعلمين )، قصة "اذناى بخير" ، نص معلوماتي "فن الاستماع"، النحو (الأسماء الخمسة)، (الخبر المفرد والخبر الجملة الاسمية)، مراجعة المد بالألف والواو والياء).

الموضوع الثاني (التواصل)، شعر “دع الايام تفعل ما تشاء”، نص معلوماتي "الإشارة تواصل"، النحو (خبر الجملة الفعلية وخبر شبه جملة).

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 علوم:

الدرس الأول في منهج علوم الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024، ويشمل المحور الأول بالكتاب: الأنظمة، وتقسم الأنظمة للمفهوم الأول: الخلية كنظام، المفهوم الثاني: الجسم كنظام، المفهوم الثالث: الطاقة كنظام.

خصائص الكائن الحي تنقسم إلي الدرس الأول: الخلية، والمجهر واكتشاف الخلية، ما هي الخلية وتعريفها وكل ماتريد معرفته عنها؟، ومكونات الخلية، والنواة، الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية، وتصنيف الكائنات الحية المختلفة.



المحور الثاني من المنهج: المادة والطاقة، الوحدة 2: لنتزود بالطاقة، والمفهوم من 1- 2: الطاقة الحرارية وحالات المادة، المفهوم من2-2: انتقال الحرارة، المفهوم من 3-2: الابتكار وانتقال الطاقة.

ويقسم كتاب منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 علوم إلى وحدات، وكل وحدة تحتوي على مفاهيم، ويحتوي كل مفهوم على 3 أقسام: “تساءل، تعلم، شارك”.

ومعناها كالتالي:

تساءل: يطور التلاميذ من معرفتهم السابقة بالمفاهيم الأساسية، ثم يربطون بينها وبين مواقف من الحياة اليومية.

تعلم: يتعمق التلاميذ في المفاهيم العلمية الأساسية من خلال القراءة الناقدة للنصوص وتحليل المصادر متعددة الوسائط، ويطورون تعلمهم بإجراء الأبحاث وممارسة الأنشطة.

شارك: يشارك التلاميذ ما تعلموه مع معلمهم وزملائهم باستخدام الأدلة التي حصلوا عليها وقاموا بتحليلها أثناء نشاط تعلم، ويربطون بين تعلمهم ومهارات ريادة الأعمال والوظائف ومهارات حل المشكلات.

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