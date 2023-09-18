منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 دراسات ، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية، من أولياء أمور طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي الجديد 2024، للتعرف على النهج استعدادا للعام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه يوم 30 سبتمبر المقبل، وفقا للخريطة الزمنية المقررة للعام الدراسي.

يرصد “الدستور” فى التقرير التالي تفاصيل مادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024

وفقا لما أعلنته لجنة تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عنوان الدرس الأول في مادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي 2024، "إطلاق أسم الوطن العربي".

واشتملت المادة فى الفصل الاول في منهج الصف السادس الابتدائي الجديد.

الشمال: يحده من الشمال البحر المتوسط وجبال طوروس.

الشرق: يحده من الشرق زجروس، والخليج العربي، وخليج عمان.

الجنوب: يحده من الجنوب البحر العربي، والمحيط الهندي، والصحراء الكبرى.

الغرب: يحده من الغرب المحيط الأطلنطي.

كما شرح الدرس الأول في مادة الدراسات للصف السادس الابتدائي 2024: موقع وطننا العربي

أن تحرص مصر على إقامة علاقات صداقة مع جيرانها من الدول العربية على مر العصور، وذلك لوجود خصائص مشتركة، مثل «اللغة الواحدة – الدين – التاريخ المشترك».

أولاً: الموقع الجغرافي للوطن العربي

1- يقع الوطن العربي وسط قارات العالم القديم "آسيا – إفريقيا - أوروبا".

2- تمتد أراضي الوطن العربي في قارتين هما “آسيا - أفريقيا”.

الفصل الثاني في منهج الصف السادس الابتدائي الجديد ( تقسيم دول الوطن العربي )

دول الجناح الآسيوي تمثل 28% من المساحة (12 دولة): السعودية – اليمن – عمان – الإمارات – قطر – البحرين – الكويت – العراق – سوريا – لبنان – فلسطين – الأردن.

دول الجناح الإفريقي (10 دول): مصر – ليبيا – تونس – الجزائر – المغرب – موريتانيا – الصومال – جيبوتي – السودان – جزر القمر.

ويسلط الدرس الضوء على أن أصغر دولة عربية من حيث المساحة في آسيا هي البحرين، وفي إفريقيا هي الجزائر.