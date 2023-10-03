رابط وزارة التربية والتعليم لتحميل منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 عربي

مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2023/2024 زاد بحث أولياء الأمور عن منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 عربي كي يكونوا مستعدين بشكل جيد عند المذاكرة لابنائهم خلال هذا الفصل الدراسي والذي بدأ من أمس الأحد 1 أكتوبر 2023 ويستمر حتى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 عربي

في التقرير التالي نعرض تفاصيل الوصول إلى منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 عربي وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وكذلك مواد تعليمية وتدريبية يمكن للطلاب تحميلها بشكل مجاني من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

ويمكن تحميل منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 عربي بالدخول على هذا الرابط من هنا.

ثم اختيار المرحلة الابتدائية

ثم اختيار الصف السادس الابتدائي

ثم اختيار الكتب الدراسية الالكترونية

ثم تجدون كافة مواد الترم للصف السادس الابتدائي

ثم اختيار مادة اللغة العربية أو تحميل الكتاب من هنا.

كوادر متميزة تضع المواد التعليمية للعام الدراسي الجديد

وفي بيان للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من خلال صفحتها الرسمية أوضحت أن هذه المواد التعليمية والتدريبية تم وضعها من خلال كوادر تعليمية متميزة، وتشتمل على المفاهيم الأساسية تساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية؛ بهدف تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلًا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية، مع وجود اختبارات مميكنة على كل وحدة تعليمية لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطالب في التحصيل الدراسي.

الروابط المتاحة للصف السادس الابتدائي

ومن خلال الرابط السابق ذكره يتاح كذلك لطلاب الصف السادس

الأطلس المدرسي

الاختبارات الاسترشادية

التدريبات العامة التفاعلية

انشطة صوتية- أناشيد

دليل المعلم

شروحات فيديو تعليمي

ملخصات

مواصفات الورقة الامتحانية

بكرة أحلى

ويمكن الإطلاع على أي من الخيارات السابقة من خلال الضغط على الايقونة المتاحة واتباع الخطوات الشارحة لها.