المنهج الجديد لمادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2023-2024

المنهج الجديد، لمادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي، للفصل الدراسي الاول، للعام الدراسي الجديد 2024، ارتفعت معدلات البحث عبر “جوجل”، بتلك الكلمات البحثية من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، لمعرفة المنهج الجديد لمادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي.

وذلك تزامنا مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024، المقرر في السبت المقبل ٣٠ سبتمبر الجاري وفقاً للخريطة الزمنية .



يعد الصف السادس الابتدائي بداية من 2023-2024، ضمن منظومة التعليم الجديد «تعليم 2.0»، لذلك يستعرض “الدستور” في التقرير التالي المنهج الجديد لمادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي.

منهج مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2023-2024

ينقسم المنهج إلى محورين، يندرج تحت كل محور مجموعة وحدات مقسمة إلى دروس، على النحو التالي:

جاءت الوحدة الأولى: عملية القسمة والعوامل والمضاعفات:

المفهوم 1-1: استخدام خوارزمية القسمة المعيارية:

الدرس الأول: استكشاف القسمة المطولة ونماذجها.

الدرس الثاني: استكشاف عملية القسمة باستخدام الخوارزمية المعيارية.

الدرس الثالث: استخدام القسمة المطولة في العالم من حولنا.

الدرس الرابع: مهمة تعلم قائم على حل المشكلات: كيف يمكنك دمع التبرعات عن طريق إعادة التدوير؟

المفهوم 1-2: حل المسائل باستخدام العامل المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر، ويشمل ، الدرس الخامس: تحليل العوامل والمضاعفات.

الدرس السادس: تخيل المضاعف المشترك الأصغر باستخدام النماذج.

الدرس السابع: استكشاف تحليل العدد إلى عوامله الأولية باستخدام شجرة العوامل.

الدرس الثامن: كتابة تعبيرات عددية باستخدام العامل المشترك الأكبر.

الدرس التاسع: تحليل المضاعف المشترك الأصغر باستخدام نماذج عن الفاكهة.



بينما ينقسم المنهج الى محورين أخريين و يندرج تحت كل محور مجموعة وحدات مقسمة إلى دروس، على النحو التالي:

الوحدة الأولى: عملية القسمة والعوامل والمضاعفات:

المفهوم 1-1: استخدام خوارزمية القسمة المعيارية:

الدرس الأول: استكشاف القسمة المطولة ونماذجها.

الدرس الثاني: استكشاف عملية القسمة باستخدام الخوارزمية المعيارية.

الدرس الثالث: استخدام القسمة المطولة في العالم من حولنا.

الدرس الرابع: مهمة تعلم قائم على حل المشكلات: كيف يمكنك جمع التبرعات عن طريق إعادة التدوير؟

المفهوم 1-2: حل المسائل باستخدام العامل المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر:

الدرس الخامس: تحليل العوامل والمضاعفات.

الدرس السادس: تخيل المضاعف المشترك الأصغر باستخدام النماذج.

الدرس السابع: استكشاف تحليل العدد إلى عوامله الأولية باستخدام شجرة العوامل.

الدرس الثامن: كتابة تعبيرات عددية باستخدام العامل المشترك الأكبر.

الدرس التاسع: تحليل المضاعف المشترك الأصغر باستخدام نماذج عن الفاكهة.

وبالنسبة للوحدة الثانية: الأعداد النسبية:

المفهوم 2-1: استكشاف خط الأعداد:

الدرس الأول: استخدام خط الأعداد لوصف البيانات.

الدرس الثاني: استخدام خط الأعداد والرموز لمقارنة الأعداد.

المفهوم 2-2: استكشاف الأعداد النسبية:

الدرس الثالث: تحليل الأعداد النسبية باستخدام النماذج.

الدرس الرابع: مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها.

الدرس السادس: استكشاف خطوط الأعداد وتحديد الفواصل.