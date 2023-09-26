الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المنهج الجديد لمادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2023-2024

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

المنهج الجديد، لمادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي، للفصل الدراسي الاول، للعام الدراسي الجديد 2024، ارتفعت معدلات البحث عبر “جوجل”، بتلك الكلمات البحثية من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، لمعرفة المنهج الجديد لمادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي.

وذلك تزامنا مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024، المقرر في السبت المقبل ٣٠ سبتمبر الجاري وفقاً للخريطة الزمنية .

توزيع منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2023-2024 علوم"الترم الأول"


يعد الصف السادس الابتدائي بداية من 2023-2024، ضمن منظومة التعليم الجديد «تعليم 2.0»، لذلك يستعرض “الدستور” في التقرير التالي المنهج الجديد لمادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي.

منهج مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي  2023-2024

 

ينقسم المنهج إلى محورين، يندرج تحت كل محور مجموعة وحدات مقسمة إلى دروس، على النحو التالي:

جاءت الوحدة الأولى: عملية القسمة والعوامل والمضاعفات:

المفهوم 1-1: استخدام خوارزمية القسمة المعيارية:

الدرس الأول: استكشاف القسمة المطولة ونماذجها.

الدرس الثاني: استكشاف عملية القسمة باستخدام الخوارزمية المعيارية.

الدرس الثالث: استخدام القسمة المطولة في العالم من حولنا.

الدرس الرابع: مهمة تعلم قائم على حل المشكلات: كيف يمكنك دمع التبرعات عن طريق إعادة التدوير؟

المفهوم 1-2: حل المسائل باستخدام العامل المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر، ويشمل ، الدرس الخامس: تحليل العوامل والمضاعفات.

الدرس السادس: تخيل المضاعف المشترك الأصغر باستخدام النماذج.

الدرس السابع: استكشاف تحليل العدد إلى عوامله الأولية باستخدام شجرة العوامل.

الدرس الثامن: كتابة تعبيرات عددية باستخدام العامل المشترك الأكبر.

الدرس التاسع: تحليل المضاعف المشترك الأصغر باستخدام نماذج عن الفاكهة.

txt

قبل الدراسة تعرف على منهج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2023- 2024


بينما ينقسم المنهج الى محورين أخريين و يندرج تحت كل محور مجموعة وحدات مقسمة إلى دروس، على النحو التالي:

الوحدة الأولى: عملية القسمة والعوامل والمضاعفات:

المفهوم 1-1: استخدام خوارزمية القسمة المعيارية:

الدرس الأول: استكشاف القسمة المطولة ونماذجها.

الدرس الثاني: استكشاف عملية القسمة باستخدام الخوارزمية المعيارية.

الدرس الثالث: استخدام القسمة المطولة في العالم من حولنا.

الدرس الرابع: مهمة تعلم قائم على حل المشكلات: كيف يمكنك جمع التبرعات عن طريق إعادة التدوير؟

المفهوم 1-2: حل المسائل باستخدام العامل المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر:

الدرس الخامس: تحليل العوامل والمضاعفات.

الدرس السادس: تخيل المضاعف المشترك الأصغر باستخدام النماذج.

الدرس السابع: استكشاف تحليل العدد إلى عوامله الأولية باستخدام شجرة العوامل.

الدرس الثامن: كتابة تعبيرات عددية باستخدام العامل المشترك الأكبر.

الدرس التاسع: تحليل المضاعف المشترك الأصغر باستخدام نماذج عن الفاكهة.

وبالنسبة للوحدة الثانية: الأعداد النسبية:

المفهوم 2-1: استكشاف خط الأعداد:

الدرس الأول: استخدام خط الأعداد لوصف البيانات.

الدرس الثاني: استخدام خط الأعداد والرموز لمقارنة الأعداد.

المفهوم 2-2: استكشاف الأعداد النسبية:

الدرس الثالث: تحليل الأعداد النسبية باستخدام النماذج.

الدرس الرابع: مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها.

الدرس السادس: استكشاف خطوط الأعداد وتحديد الفواصل. 

مادة الرياضيات للفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجديد 2024 للصف السادس الإبتدائى الأعداد النسبية

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

بعد ترشيحه للأوسكار.. محمد فراج: فخور إنى جزء من "فوى فوى فوى"

«الدستور» تكشف كيف دافع أمين عمر عن نفسه فى أزمة مباراة الزمالك؟

بحضور الرئيس السيسى.. "الدستور" ينفرد بنشر أسماء المُكرمين فى احتفالية المولد النبوى

نقيب الفلاحين يكشف سبب ارتفاع أسعار "الكوسة" فى الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر