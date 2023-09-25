الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ننشر توزيع منهج اللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الثانوية العامة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أعلن مكتب مستشار اللغة الإنجليزية بمركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم خطة توزيع المنهج بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للمرحلة الثانوية العامة.

وقام مستشار المادة بتوزيع المنهج على الإدارات التعليمية التي قامت بدورها بتوزيعها على المعلمين داخل المدارس والالتزام بها.

وخصّصت الوزارة أن يكون شهر يناير للمراجعة العامة على منهج اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية 2024، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد قبل بدء امتحانات نصف العام الدراسي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ويبدأ يوم 30 سبتمبر 2023 وينتهي يوم 8 يونيو 2024 في كل المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية والرسمية (عربي، لغات) والخاصة (عربي، لغات)، حيث تبدأ اجازة منتصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024 وتنتهي يوم 8 فبراير 2024.

تستمر الدراسة في العام الدراسي المقبل لمدة 35 أسبوعا دراسيا منها نحو 17 أسبوعًا في الفصل الدراسي الأول و 16 أسبوعا للفصل الدراسي الثاني وتم توحيد الخريطة الزمنية للمعاهد الأزهرية والجامعات المصرية في جميع محافظات الجمهورية لكي يتم توحيد الإجازات سواء منتصف العام أو أخر العام لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات.

txt

توزيع منهج الرياضيات 2024 للفصل الدراسي الأول للعام 2023/2024

◘ الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

وطبقًا لمواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بإجمالي عدد أسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا، فتأتى على النحو التالي:

١- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

٢- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

٣- بدء امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

٤- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

٥- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

٦- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الإعدادية 2024

٧ - بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

٨- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

٩- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

١٠- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤، وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

١١- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

منهج اللغة الإنجليزية
منهج اللغة الإنجليزية
منهج اللغة الإنجليزية
منهج اللغة الإنجليزية
منهج اللغة الإنجليزية
منهج اللغة الإنجليزية
منهج اللغة الإنجليزية
منهج اللغة الإنجليزية
منهج اللغة الإنجليزية
منهج اللغة الإنجليزية
منهج اللغة الإنجليزية
منهج اللغة الإنجليزية
مادة اللغة الإنجليزية تطوير المناهج الإدارات التعليمية الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد منهج اللغة الإنجليزية

مواد متعلقة

التقرير الأسبوعي لوزارة التعليم

بخطة زمنية.. موعد بداية الدراسة لعام ٢٠٢٤ الجديد

الأوائل يتحدثون لـ«الدستور» عن «خلطة النجاح» و«طموحات المستقبل»

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024

بالانفوجراف ..الحصاد الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم من السبت ٨ يوليو إلى الجمعة ١٤ يوليو

"التعليم" تعلن إنجازاتها خلال 9 سنوات تولي الرئيس  السيسي

انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات

موعد بدء العام الدراسى الجديد 2023-2024 لجميع الصفوف الدراسية

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

"الوطنية للانتخابات": قاضٍ لكل صندوق فى الانتخابات الرئاسية 2024

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

قرار جمهورى بدعوة مجلس النواب للانعقاد

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

د.كريمة الحفناوى

مؤسسة القيادات المصرية للتنمية و(مبادرة احكى)

د هند جاد

ذكاء.. لعنة العصفورة

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى