ننشر توزيع منهج اللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الثانوية العامة

أعلن مكتب مستشار اللغة الإنجليزية بمركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم خطة توزيع المنهج بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للمرحلة الثانوية العامة.

وقام مستشار المادة بتوزيع المنهج على الإدارات التعليمية التي قامت بدورها بتوزيعها على المعلمين داخل المدارس والالتزام بها.

وخصّصت الوزارة أن يكون شهر يناير للمراجعة العامة على منهج اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية 2024، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد قبل بدء امتحانات نصف العام الدراسي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ويبدأ يوم 30 سبتمبر 2023 وينتهي يوم 8 يونيو 2024 في كل المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية والرسمية (عربي، لغات) والخاصة (عربي، لغات)، حيث تبدأ اجازة منتصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024 وتنتهي يوم 8 فبراير 2024.

تستمر الدراسة في العام الدراسي المقبل لمدة 35 أسبوعا دراسيا منها نحو 17 أسبوعًا في الفصل الدراسي الأول و 16 أسبوعا للفصل الدراسي الثاني وتم توحيد الخريطة الزمنية للمعاهد الأزهرية والجامعات المصرية في جميع محافظات الجمهورية لكي يتم توحيد الإجازات سواء منتصف العام أو أخر العام لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات.

◘ الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

وطبقًا لمواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بإجمالي عدد أسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا، فتأتى على النحو التالي:

١- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

٢- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

٣- بدء امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

٤- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

٥- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

٦- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

٧ - بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

٨- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

٩- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

١٠- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤، وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

١١- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

منهج اللغة الإنجليزية

منهج اللغة الإنجليزية

منهج اللغة الإنجليزية

منهج اللغة الإنجليزية

منهج اللغة الإنجليزية