الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توزيع منهج التربية الرياضية للأول والثانى والثالث الابتدائى

طلاب
طلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع منهج مادة التربية الرياضية للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، للعام الدراسي  ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

ويمكن الاطلاع على توزيع المنهج الموزع على أشهر الفصل الدراسي الأول من خلال الصور المرفقة .

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤

كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، والتي من المقرر ان تبدأ يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، إلى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

كما أعلنت الوزارة، أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرًا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

توزيع منهج الرياضيات 2024 للفصل الدراسي الأول للعام 2023/2024

وطبقا لمواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، باجمالي عدد اسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا علي النحو التالي:-

١- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

٢- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

٣- بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى "جدارات" يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

٤- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

٥- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

٦- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

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توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الإعدادية 2024

٧- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

٨- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

٩- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.

١٠- مدة إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

١١- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

منهج التربية الرياضية
منهج التربية الرياضية
منهج التربية الرياضية
منهج التربية الرياضية
منهج التربية الرياضية
منهج التربية الرياضية
الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ ٢٠٢٤ مناهج مادة التربية الرياضية إجازة نصف العام الدراسي المراحل التعليمية مدارس الدولية

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