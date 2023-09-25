توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الإعدادية 2024 ورابط الإطلاع عليها

حددت وزارة التعليم منهج اللغة العربية للمرحلة الاعدادية ووفرته عبر منصة التعليم الإلكتروني ليتمكن الطلاب من الاطلاع على المنهج قبل بداية العام الدراسي الجديد والمقرر له نهاية الشهر الجاري 30 سبتمبر 2023 ، وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الاعدادية 2024 .

توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الاعدادية 2024

قبل أيام من بداية العام الدراسي الجديد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الاعدادية 2024 للطلاب من أولى إعدادي وحتى الصف الثالث الإعدادي وذلك لشهور الفصل الدراسي الأول « أكتوبر ونوفمبر وديسمبر».

وجاء منهج اللغة العربية للمرحلة الاعدادية 2024 كالتالي وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم :

منهج اللغة العربية أولى إعدادي

منهج اللغة العربية أولى إعدادي

منهج اللغة العربية ثانيه إعدادي

منهج اللغة العربية ثانيه إعدادي

منهج اللغة العربية 3 إعدادي

رابط موقع التعليم الإلكتروني

يستطيع طلاب المدارس في المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية الإطلاع على منهج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2023-2024 من خلال موقع التعليم الإلكتروني يعد أن أتاحت وزارة التربية والتعليم تعلن إتاحة المواد التعليمية والتدريبية لجميع المراحل التعليمية على موقع الوزارة.

وجاء توفير روابط المواد الدراسية للعام الجديد على موقع التعليم الإلكتروني فى إطار حزمة الإجراءات التي وجه بها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رضا حجازى للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على تحقيق أقصى معدلات التحصيل الدراسي بالتزامن مع ارتفاع أسعار الكتب الخارجية بصورة مبالغ فيها .

ويستطيع الطلاب تحميل منهج اللغة العربية للمرحلة الاعدادية ومناهج باقي المواد لجميع الصفوف مجانًا عبر موقع الوزارة الالكتروني.

ووفق البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم فإن المناهج الدراسية تم وضعها من خلال كوادر تعليمية متميزة، وتساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، وتشتمل على المفاهيم الأساسية، بهدف تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية، فضلا عن وجود اختبارات ممكنة على كل وحدة تعليمية لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطالب في التحصيل الدراسي.

ويمكن للطلاب الاطلاع على المناهج الدراسية كاملة لكل المراحل والصفوف من خلال الضغط على الرابط من هنا.