الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الإعدادية 2024 ورابط الإطلاع عليها

طلاب
طلاب

حددت وزارة التعليم منهج اللغة العربية للمرحلة الاعدادية ووفرته عبر منصة التعليم الإلكتروني ليتمكن الطلاب من الاطلاع على المنهج قبل بداية العام الدراسي الجديد والمقرر له نهاية الشهر الجاري 30 سبتمبر 2023 ، وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الاعدادية 2024 . 

توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الاعدادية 2024

قبل أيام من بداية العام الدراسي الجديد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الاعدادية 2024 للطلاب من أولى إعدادي وحتى الصف الثالث الإعدادي وذلك لشهور الفصل الدراسي الأول « أكتوبر ونوفمبر وديسمبر».

وجاء منهج اللغة العربية للمرحلة الاعدادية 2024 كالتالي وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم : 

منهج اللغة العربية أولى إعدادي 
منهج اللغة العربية أولى إعدادي
منهج اللغة العربية ثانيه إعدادي
منهج اللغة العربية ثانيه إعدادي
منهج اللغة العربية 3 إعدادي 

رابط موقع التعليم الإلكتروني 

يستطيع طلاب المدارس في المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية الإطلاع على منهج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2023-2024 من خلال موقع التعليم الإلكتروني  يعد أن أتاحت وزارة التربية والتعليم تعلن إتاحة المواد التعليمية والتدريبية لجميع المراحل التعليمية على موقع الوزارة.

وجاء توفير روابط المواد الدراسية للعام الجديد على موقع التعليم الإلكتروني فى إطار حزمة الإجراءات التي وجه بها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رضا حجازى للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على تحقيق أقصى معدلات التحصيل الدراسي بالتزامن مع ارتفاع أسعار الكتب الخارجية بصورة مبالغ فيها . 

توزيع منهج التربية الرياضية للأول والثانى والثالث الابتدائى

ويستطيع الطلاب تحميل منهج اللغة العربية للمرحلة الاعدادية  ومناهج باقي المواد لجميع الصفوف مجانًا عبر موقع الوزارة الالكتروني.

ووفق البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم فإن المناهج الدراسية تم وضعها من خلال كوادر تعليمية متميزة، وتساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، وتشتمل على المفاهيم الأساسية،  بهدف تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية، فضلا عن وجود اختبارات ممكنة على كل وحدة تعليمية لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطالب في التحصيل الدراسي.

ويمكن للطلاب الاطلاع على المناهج الدراسية كاملة لكل المراحل والصفوف من خلال الضغط على الرابط من هنا

اقرأ أيضاً

توزيع منهج التربية الرياضية للأول والثانى والثالث الابتدائى

منهج اللغة العربية منهج اللغة العربية 3 إعدادي موقع التعليم الإلكتروني منهج اللغة العربية للمرحلة الاعدادية منهج اللغة العربية أولى إعدادي منهج اللغة العربية ثانيه إعدادي

مواد متعلقة

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2023- 2024 انجليزي

الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

كرم جبر: السنوات المقبلة ستشهد تغيرات سريعة ومتلاحقة في مجال الإعلام

"التعليم" تعلن إنجازاتها خلال 9 سنوات تولي الرئيس  السيسي

انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات

في ذكرى 30 يونيو.. "الهجرة" تبرز الجهود التي قدمتها للمصريين بالخارج خلال الأزمات

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

"الوطنية للانتخابات": قاضٍ لكل صندوق فى الانتخابات الرئاسية 2024

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

انتخابات الرئاسة 2024.. الإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبى الترشح لمنصب الرئيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ذكاء.. لعنة العصفورة

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى