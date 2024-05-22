الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسرة جورج سيدهم تتبرع بقميصه في "المتزوجون" للأسر الأكثر فقرًا

الدكتورة ليندا مكرم
الدكتورة ليندا مكرم

تبرعت الدكتورة ليندا مكرم، أرملة الفنان القدير الراحل جورج سيدهم، بقميصه الذي ظهر به خلال مسرحية "المتزوجون" لصالح مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر.

أسرة جورج سيدهم تتبرع بقميصة فى "المتزوجون" لصالح الأسر الأكثر فقرًا في مصر

ومن المقرر طرح قميص الفنان الراحل جورج سيدهم، في مزاد خيري بحفل خيري بسيدني في أستراليا السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري.

قبعة جورج سيدهم في مسرحية "حب في التخشيبة"

ويعد هذا التبرع الثاني، من مقتنيات الفنان الراحل جورج سيدهم، إذ تبرعت الدكتورة ليندا مكرم، بالقبعة التي ظهر بها في مسرحية حب في التخشيبة، لصالح مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر.

وكان قد كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي اسم الفنان جورج سيدهم، في يناير 2023، وتسلمت التكريم زوجته الدكتورة ليندا مكرم، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة سوهاج.

مسرحية المتزوجون 

مسرحية المتزوجون تم إنتاجها عام 1981، وشارك فى بطولتها نخبة كبيرة من الفنانين فى مقدمتهم سمير غانم، وجورج سيدهم، وشيرين، ونجاح الموجي، ومحمد التاجي.

وترتبط مسرحية المتزوجون، في أذهان الملايين بالكوميديا الساخرة من الأوضاع الاجتماعية، إذ يقع الشاب الفقير (مسعود) في حب الفتاة الأرستقراطية (لينا)، ويتزوجها بالرغم من رفض والدها، تتنقل (لينا) إلى بيت (مسعود) المتواضع للعيش معه، وخوض تجربة الحياة الفقيرة البسيطة مع زوجها الذي تحبه، يحاول والدها الضغط عليها بشتى الوسائل، ومنها تهديدها بحرمانها من الميراث، يطلب (مسعود) من (لينا) الانتقال معها إلى فيلا والدها بهدف الخروج من الحياة الصعبة التي يعيشها في المنزل المستأجر، والمسرحية ومن تأليف فيصل ندا، وإخراج حسن عبدالسلام.

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