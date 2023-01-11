أرملة جورج سيدهم عن تكريم الرئيس السيسى لاسمه: رفيع المستوى وفخر لنا

عبرت ليندا مكرم، أرملة الفنان جورج سيدهم، عن سعادتها لتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاسم زوجها الراحل، مؤكدة أنه تكريم رفيع المستوى وفخر لنا.

تفاصيل الحديث الجانبي بينها وبين الرئيس

وعن الحديث الجانبي بينها وبين الرئيس قالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية: "شكرته وقلت له أنا فرحانة جدًا علشان جورج دلوقتي فرحان، وقالي "آه طبعًا ده حبيبي"، مشيرة إلى أنها قوبلت بحنان أبوي فائق، لأن الرئيس يقترب بقلبه هو إنسان والإنسانية لديه متدفقة".

وأكدت أن جورج سيدهم، في بيته كان لا يختلف عن جورج على الشاشة وعلى خشبة المسرح أو الشارع، وشخصيته لا تتجزأ لأنه ثابت المبادئ، وكان لا يمثل ولكنها طبيعته، مشيرة إلى أنه كان شديد البساطة والتواضع، وكان كل ما يهمه هو أن يسعد الناس.

وتابعت، أن جورج سيدهم، كان محبًا للفن والسفر ويحب الطهي ويستهويه وذواق وله إضافات خاصة في المطبخ وأنها تعلمت منه كثيرًا وكل أصدقائه وأقاربه أكلوا من يديه لأنه كان شديد الكرم.