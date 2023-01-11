الخميس 12 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أرملة جورج سيدهم عن تكريم الرئيس السيسى لاسمه: رفيع المستوى وفخر لنا

تكريم الرئيس السيسي
تكريم الرئيس السيسي

عبرت ليندا مكرم، أرملة الفنان جورج سيدهم، عن سعادتها لتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاسم زوجها الراحل، مؤكدة أنه تكريم رفيع المستوى وفخر لنا.

تفاصيل الحديث الجانبي بينها وبين الرئيس

وعن الحديث الجانبي بينها وبين الرئيس قالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية: "شكرته وقلت له أنا فرحانة جدًا علشان جورج دلوقتي فرحان، وقالي "آه طبعًا ده حبيبي"، مشيرة إلى أنها قوبلت بحنان أبوي فائق، لأن الرئيس يقترب بقلبه هو إنسان والإنسانية لديه متدفقة". 

وأكدت أن جورج سيدهم، في بيته كان لا يختلف عن جورج على الشاشة وعلى خشبة المسرح أو الشارع، وشخصيته لا تتجزأ لأنه ثابت المبادئ، وكان لا يمثل ولكنها طبيعته، مشيرة إلى أنه كان شديد البساطة والتواضع، وكان كل ما يهمه هو أن يسعد الناس.

وتابعت، أن جورج سيدهم، كان محبًا للفن والسفر ويحب الطهي ويستهويه وذواق وله إضافات خاصة في المطبخ وأنها تعلمت منه كثيرًا وكل أصدقائه وأقاربه أكلوا من يديه لأنه كان شديد الكرم.

جورج سيدهم تكريم الرئيس رفيع المستوى فخر الإنسانية ثابت المبادئ

مواد متعلقة

عقب تكريم الرئيس السيسى.. رحلات إبداعية فى حياة الراحل جورج سيدهم

الرئيس السيسى يكرم اسم الفنان جورج سيدهم

«أصيب بجلطة في المخ أثناء نومه».. كيف قضى جورج سيدهم أيامه الأخيرة؟

محنة جورج سيدهم: شقيقه قرر بيع مسرح «الهوسابير» فأصيب بجلطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

الرئيس الأوكرانى: نتوقع شيئا أكثر من تصريحات الناتو حول الأبواب المفتوحة

خبير مصرفى: لا أتوقع صعود الدولار مرة أخرى.. والسوق تستقر خلال شهر (فيديو)

ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التصوير السنيمائى ومستلزماتها

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

«بسبب خلافات عائلية».. حبس المتهم بقتل سيدة بأسيوط 4 أيام

المعمل الجنائى يعاين شقة نشب بها حريق فى البدرشين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

محمد العسيري

ما بعد الحنين بمسافة

ماجد حبته

دافوس فى مقره الشتوى!

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

صور

مباراة فيوتشر وبيراميدز في الدوري المصري

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

شوارع القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال