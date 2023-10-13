الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آخر أخبار سعر كيلو السكر اليوم 2023 في الأسواق

السكر
السكر

نقدم للمواطنين سعر كيلو السكر اليوم 2023 في الأسواق، حيث يتساءل الكثيرين عن أسعار السكر بشكل يومي، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة، مما جعل المواطنين يتساءلون عن سبب تلك الأزمة وعن ميعاد انخفاض الأسعار.

وفي هذا الصدد، كانت تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استيراد كمية 200 ألف طن سكر خام، والتي من المتوقع وصولها خلال الفترة القادمة.

ولذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية أسعار السكر في أسواق مصر، وأسعار السلع الغذائية في مصر.

سعر كيلو السكر اليوم 2023 في الأسواق

وفي هذا الإطار، نعرض لكم  أسعار السكر في الأسواق حيث تتراوح ما بين 32 لـ 40 جنيه، وجاءت الأسعار علي الشكل التالي:

سجل سعر كيلو السكر المعبأ الشعبي لـ35 جنيه مصري.
سجل سعر كيلو السكر المعبأ الفاخر نحو 40 جنيه مصري.
بلغ سعر السكر وزن 750 جرام نحو 30 جنيه مصري.

أسعار السكر في الأسواق والمحلات التجارية 2023

وفي سياق متصل، نقدم لكم أسعار السكر في الأسواق والمحلات التجارية، جاء علي النحو التالي:

كان بلغ سعر كيلو السكر المعبأ الشعبي نحو 33.5 جنيه مصري.
سجل سعر السكر الأبيض وزن 750 جراما نحو 30.5 جنيه مصري.
وصل سعر السكر الأبيض وزن 500 جرام لـ18 جنيه مصري.
شهد سعر كيلو السكر الناعم الفاخر ما بين 38.80 لـ40 جنيه مصري.
حقق سعر السكر البودر وزن 500 جرام بين 21.45 لـ 25.50 جنيه مصري.

سعر السكر في المحلات 2023

وفي السطور التالية نعرض لكم سعر السكر في المحلات، جاء كما يلي:

- وصل سعر السكر الأبيض «الضحى» وزن 500 جرام عند 19.25 جنيه.
- وسجل سعر السكر البودرة «الضحى» وزن 500 جرام  نحو 21.45 جنيه.

سعر طن السكر في مصر 2023

سجل سعر السكر تسليم أرض المصنع نحو 35 ألف جنيه للطن.
وصل سعر الكيلو في المجمعات الاستهلاكية ما بين 20 لـ25 جنيه.

أسعار السلع الغذائية في مصر 2023

وفي سياق آخر، نقدم للمواطنين أسعار السلع الغذائية في مصر 2023، جاءت علي النحو التالي:

سجل الأرز المعبأ اليوم: 28.84 جنيه للكيلو.
سجل الفول المعبأ اليوم: 40.23 جنيه للكيلو.
سجل الدقيق المعبأ اليوم: 22.11 جنيه للكيلو.
سجل زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) اليوم: 63.59 جنيه/ للتر.
سجل السكر المعبأ اليوم: 34.31 جنيه/ للكيلو.
سجلت المكرونة المعبأة اليوم: 23.5 جنيه/ للكيلو.
سجل العدس المعبأ (صحيح) اليوم: 48.84 جنيه/ للكيلو.
سجل زيت الذرة كريستال اليوم: 77.25 جنيه/ للتر.
سجل البيض البلدي اليوم: 4.97 جنيه/ للبيضة.

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