الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السكر بـ20 جنيهًا.. "التموين" تنهى استعداداتها لمبادرة "خفض أسعار السلع"

السلع التموينية
السلع التموينية

حملات رقابية للتأكد من التخفيضات وكتابة السعر على السلع المخفضة  

طرح الأرز والسكر بـ20 جنيهًا كسعر حر للسلع بالمجمعات الاستهلاكية

طرح الزيت بـ45 جنيهًا للزجاجة واللحوم تبدأ من 160 جنيهًا للكيلو

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع الغرف التجارية، من الاستعدادات النهائية لبدء مبادرة تخفيض أسعار السلع والتي تبدأ السبت المقبل وبدعم كامل من الحكومة بعد قرارات الدكتور مصطفي مدبولي بخفض أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية من 15% إلى 25%، وتشمل المبادرة 7 سلع أساسية هى "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، إضافة إلى اللحوم والدواجن والبيض.

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وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ“الدستور”، إن المبادرة التي تبدأ السبت المقبل، ستستمر لمدة 6 أشهر، وستكون في جميع المحلات والهايبرات والمنافذ  التموينية والمجمعات الاستهلاكية وذلك بتخفيضات تتراوح ما بين 15% و 25%، كما ستقوم الوزارة بزيادة ضخ السلع السبع، بجانب السلع الأساسية التي تطرحها التموين داخل منافذها.

ووفرت وزارة التموين السكر خلال الأيام الماضية للمصانع، كما تم توريد آلاف الأطنان من السكر لمصانع التعبئة ليباع  بسعر 27 جنيهًا للمستهلك عن طريق الشركات الخاصة، وفي المنافذ التموينية بـ20 جنيهًا كسلعة حرة خارج المنظومة التموينية، وطرح الأرز الهندي بسعر 20 جنيهًا، و22 جنيهًا للبلدي.

كما قام الوزير الدكتور علي المصيلحي بإصدار توجيه عاجل لكافة المديريات التموينية بتكثيف الحملات التموينية لضمان وصول الخصومات إلى المواطن ومراقبة  بدء طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على سلع المبادرة نفسها من قبل المنتجين والعارضين بالمحلات والأسواق، وتطبيق إجراءات صارمة ضد أي تاجر أو منفذ أو هايبر ماركت يتلاعب بالأسعار، على أن تقوم  كل مديرية من مديريات التموين بالمحافظات بمشاركة الغرفة التجارية بمراقبة الضخ من قبل الشركات وكذلك مراقبة الأسعار وإقامة العديد من المعارض لضمان توفير السلع بكافة المنافذ.

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الوزارة أيضًا ستكثف طرح السلع من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وفروعها بالمحافظات من خلال المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات دلتا ماركت ومصرية ماركت والنيل والأهرام للمجمعات الاستهلاكية، على أن يتم طرح السكر بسعر 20 جنيهًا للكيلو، كما يتم طرح 20 ألف طن أرز مستورد بسعر الكيلو 20 جنيهًا، وطرح الأرز المحلي عريض الحبة بـ22 جنيهًا للكيلو، والزيت عبوة 800 مللي بـ45 جنيهًا للزجاجة، والمكرونة 400 جم بـ7.5 جنيه، ومكرونة اسباكتى 400 جم بـ8 جنيهات، وشاي 250 جم بـ44 جنيهًا، ودقيق 1 كجم بـ18 جنيهًا، وسمنة 650 جم بـ42 جنيهًا، وسمنة 700جم بـ48 جنيهًا، وسمنة 1.5 كجم بـ97.5 جنيه، وغيرها من العديد من المنتجات الأخرى، كما يتم طرح  دواجن مجمدة بسعر 85 جنيهًا للكيلو، ولحوم برازيلية مجمدة بسعر 160 جنيهًا ولحوم سودانية بسعر 220جنيهًا للكيلو و240 للحوم البلدية الحية. 

مبادرة تخفيض اسعار السلع الاساسية وزارة التموين والتجارة الداخلية الغرف التجارية الدكتور مصطفى مدبولي أسعار الغذائية الأساسية أسعار سلع السكر وزارة التموين الدكتور علي المصيلحي لقابضة للصناعات الغذائية

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