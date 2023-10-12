الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لمدة شهر.. تواصل المرحلة الـ24 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 24 من مبادرة «كلنا واحد»، للمشاركة في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية.

وقالت الداخلية في بيان، اليوم الخميس: «في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وزارة الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) اعتبارًا من يوم 7/10/2023 ولمدة شهر للاستمرار في توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)».

txt

"الداخلية" تمد المرحلة 24 من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر

txt

"كلنا معاك".. مسيرة حاشدة لطلاب جامعة القاهرة دعمًا للرئيس السيسى فى الانتخابات (صور)

وأضافت: «حيث تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة، لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1513 منفذًا – 6 معارض رئيسية – 37 معرضًا فرعيًا) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية للمشاركة في المبادرة».

وتابعت: «كما تواصل الوزارة توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة (أمان) التابعة للوزارة».

وزارة الداخلية كلنا واحد المرحلة الـ 24 توفير السلع الغذائية رئيس الجمهورية

مواد متعلقة

"ضرب النور العالي".. ملابسات فيديو لسيارة تسببت بانعدام الرؤية بالطريق

تحرير 731 مخالفة لقائدي دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة"

مداهمة أوكار الكيف.. ضبط هيروين وأسلحة نارية في حملات أمنية

رفع 60 سيارة ودراجة نارية متروكة من الشوارع خلال 24 ساعة

ضبط عاطل بحوزته كيلو حشيش قبل بيعه بمنشأة ناصر

ضبط متهم بالتسول بالأطفال في منطقة السيدة عائشة

ضبط شخصين لترويجهما عقاقير طبية مخدرة

76 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

وصول مساعدات وأدوية من الأردن إلى شمال سيناء تمهيدًا لدخولها غزة (صور)

الرئيس السيسى يتصدر الترند.. ومطار العريش "ممر إنقاذ" أشقائنا فى غزة

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

"نباح كلب" يتسبب فى وفاة شاب وإصابة والده وعمه فى الصف

"النقد الدولى": مصر حققت تقدمًا جيدًا فى أوقات صعبة للغاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى