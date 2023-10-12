لمدة شهر.. تواصل المرحلة الـ24 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 24 من مبادرة «كلنا واحد»، للمشاركة في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية.

وقالت الداخلية في بيان، اليوم الخميس: «في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وزارة الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) اعتبارًا من يوم 7/10/2023 ولمدة شهر للاستمرار في توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)».

وأضافت: «حيث تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة، لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1513 منفذًا – 6 معارض رئيسية – 37 معرضًا فرعيًا) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية للمشاركة في المبادرة».

وتابعت: «كما تواصل الوزارة توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة (أمان) التابعة للوزارة».