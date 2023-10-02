الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"كلنا معاك".. مسيرة حاشدة لطلاب جامعة القاهرة دعمًا للرئيس السيسى فى الانتخابات (صور)

مسيرة دعم الرئيس
مسيرة دعم الرئيس

احتشد آلاف المواطنين خلال مسيرة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكليات جامعة القاهرة وطلاب أسرة "من أجل مصر" لمناشدة الرئيس السيسى بالترشح لخوض الانتخابات الرئاسية واستكمال مسيرة 9 سنوات من الإنجازات.

وبدأت المسيرة بالأغاني الوطنية والفلكلورية، وحمل المشاركون فى المسيرة لافتات بصور الرئيس السيسى مكتوب عليها "كلنا معاك.. الانتخابات الرئاسية"، للمشاركة فى احتفالية نصر أكتوبر بمناسبة حلول الذكرى الخمسين.

وانطلقت مسيرة التعليم الخاص ومجالس الأمناء من مبنى مديرية التربية والتعليم بالجيزة حتى تصل إلى ميدان الجلاء بالدقي، رافعين اللافتات التي تطالب الرئيس السيسي بترشيح نفسه لفترة رئاسية جديدة.

وتستهدف المسيرة الحاشدة إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين المصريين في أنحاء البلاد بأن العاملين بقطاع التعليم وقياداته والمعلمين وأولياء الأمور يثمنون ما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات في كل المجالات، خاصة في مجال التعليم الذي شهد في السنوات الماضية اهتمامًا بالغًا من الرئيس لإعادة بناء الإنسان المصري وإعداد الخريجين المؤهلين القادرين على المنافسة المحلية والعالمية لأقرانهم في سوق العمل.

وتأتى المسيرة دعمًا للرئيس السيسى وفي إطار انحيازه لإرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو عام 2013 بكل ثقة واقتدار، والذي كان على قدر المسئولية يوم أن طالبه الشعب بالترشح لرئاسة مصر وقيادتها، رغم ثقل المهمة وجسامة التحديات حمل على عاتقه أصعب المراحل التي مر بها الوطن.

وعلق المشاركون بالمسيرة صور الرئيس عبدالفتاح السيسى وأعلام مصر، مُرددين هتافات "بنحبك يا سيسي، كلنا معاك ياريس دعمًا وتأييدًا للرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح للرئاسة في الانتخابات القادمة لاستكمال الإنجازات التي حققها في أرض الواقع بشكل كبير بعد أن تولى حكم مصر.

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السيسي مسيرة ميدان الجلاء الرئيس عبدالفتاح السيسي معلمون مصر

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