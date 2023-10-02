الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمشاركة آلاف الطلاب.. مسيرة حاشدة من جامعة كفر الشيخ لدعم الرئيس السيسي

مسيرة الطلاب
مسيرة الطلاب

انطلقت مسيرة حاشدة من جامعة كفر الشيخ، بمشاركة آلاف الطلاب وبقيادة نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد العال والدكتورة أماني شاكر، حاملين أعلام مصر ومرددين هتافات مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، معبرين عن دعمهم وتأييدهم المطلق له في الانتخابات الرئاسية بسبب ما حققه من إنجازات على أرض الواقع.

  • الآلاف يحتشدون في شوارع كفر الشيخ

وقد احتشد الآلاف من أهالي محافظة كفر الشيخ بميدان النصر، دعما وتأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مرددين شعارات وهتافات داعمة له وحاملين صورة ومكتوب عليها لافتات تأييد، مشيدين المشروعات القومية والعملاقة التي تم تشييدها على أرض المحافظة.

txt

القافلة الطبية لجامعة كفر الشيخ تستهدف نادي قادرون باختلاف بالعريش

 

فيما أعلنت نقابات المحامين والأطباء والمهن الزراعية والأطباء البيطريين وغيرهم من النقابات المهنية والعمالية  بمحافظة كفر الشيخ دعمهم للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة، وذلك عبر لافتات قاموا بتعليقها في الميادين الرئيسية بالمحافظة يعربون عن دعمهم وتأييدهم للرئيس، فيما أعرب عدد كبير من الأحزاب والحركات الشبابية مثل اتحاد شباب كفر الشيخ عن دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسي.

حيث أكد محمد المعداوي، أحد الشباب المحتشدين بكفرالشيخ، أنه جاء ليدعم تولية الرئيس عبدالفتاح السيسي، فترة رئاسية جديدة لبناء مستقبل مصر الزاهر، فهو رمز للقيادة الحكيمة والتفاني في خدمة الوطن، وأنه تحت قيادته، شهدت مصر تحولًا حقيقيًا في مختلف المجالات، حيث حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في التنمية الاقتصادية والبنية التحتية والأمن والاستقرار.

وأضاف اكرامي حمدي، أحد أهالي كفر الشيخ، أنه قد جاء لدعم وتأييد الرئيس السيسي بسبب المشروعات القومية التي تم تنفيذها في مصر بدعم من الرئيس السيسي قد غيرت حياة الملايين من المصريين، إذ تم تحسين البنية التحتية للنقل والطرق، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير المناطق الريفية، وتعزيز السياحة، وتنمية قطاع الطاقة المتجددة، والعديد من المشروعات الأخرى التي ساهمت في تحقيق تقدم حقيقي في البلاد.

السيسي طلاب كفر الشيخ كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ الانتخابات

مواد متعلقة

توزيع مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة بكفرالشيخ ضمن "حياة كريمة"

مشوار 10 سنوات.. طفرة فى كفرالشيخ: مشروعات توفر فرص العمل للشباب وتضع المحافظة على "خريطة الاستثمار"

بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.. كفر الشيخ تستضيف ندوة تعريفية عن برنامج "المرأة تقود"

انطلاق فعاليات برنامج "المرأة تقود" بمحافظة كفر الشيخ

زراعة كفر الشيخ: حملة لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الصيفية

القافلة الطبية لجامعة كفر الشيخ تستهدف نادي قادرون باختلاف بالعريش

إجراء خدمات بيطرية لـ1443 رأس ماشية بقرية صندلا فى كفر الشيخ

بتكلفة تريليون جنيه.. 994 مشروعا لتنمية سيناء وخدمة المواطن السيناوي

الأكثر قراءة

خبراء يكشفون لـ"الدستور" حقيقة انقطاع الإنترنت عالميا يوم 11 أكتوبر

الرئيس السيسي عن العاصمة الإدارية: "متعملتش للوجاهة بل لتغيير نظام العمل للأفضل"

نيابة أمن الدولة تُخلى سبيل 40 من المحبوسين احتياطيًا

الرئيس السيسي: الدكتور خالد عبدالغفار "شاطر".. ولديه القدرة على تسويق أفكاره

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

الرئيس السيسى يُعلن الانتهاء من إنشاء أول مصنع لإنتاج البلازما فى مصر بداية 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً