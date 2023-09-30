القافلة الطبية لجامعة كفر الشيخ تستهدف نادي قادرون باختلاف بالعريش

نظمت جامعة كفر الشيخ بالتعاون وزارة الشباب والرياضة والجيش الثالث الميداني وجمعية رسالة، قافلة طبية شاملة إلى نادي قادرون باختلاف بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء أرض البطولات أرض التحدي والصمود تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة.

يأتي ذلك فى إطار دور الجامعة فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والمساهمة فى تحقيق اهدافها وفق رؤية 2030، وايمانا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع ليس بمحافظة كفر الشيخ فقط بل وخارجها فى نطاق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

أساتذة متخصصين يشاركون في القافلة الطبية

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والصيدلة، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب.



وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية للمدن والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، وأن القافلة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري.

حيث اطلقت جامعة كفر الشيخ القافلة لمحافظة شمال سيناء لتقدم جزء بسيط لهذا الشعب الذي عان الكثير حتى تم القضاء على الارهاب فيها بفضل قواتنا المسلحة الباسلة والحمد لله لتبدأ جهود التنمية متمثلة في الدعم الصحي من جامعة كفر الشيخ.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع انحاء الجمهورية بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان.

وأضاف أن القافلة الطبية شهدت اليوم إقبالا كبيرًا من الأهالي وتم أجراء الكشف الطبي على عدد كبير من أبناء مدينة بئر العبد ومدينة العريش بإجمالي عدد 1368 حالة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياه كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.