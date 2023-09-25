مجلس جامعة كفر الشيخ يمنح درجة الماجستير والدكتوراه لـ 98 باحثا

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الاثنين، جلسته الدورية بقاعة المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار عبدالله غلاب المستشار القانوني للجامعة، والدكتور محمد أبو والي مدير مركز ضمان الجودة.



واستهل رئيس الجامعة الاجتماع بتهنئة اعضاء مجلس الجامعة بقرب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف سائلا المولي عز وجل ان يعيده عن الامة العربية والاسلامية وعلى وطننا الغالي مصر باليمن والخير والبركات، كما قدم التهنئة بقرب بداية العام الجامعي الجديد 2023- 2024 والذي يبدأ فى سبتمبر الجاري، والتأكيد على الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

تعيين أعضاء هيئة تدريس جدد بجامعة كفر الشيخ

واستعرض رئيس الجامعة الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والتى وافق فيها المجلس على التعيين فى وظيفة أستاذ لـ 2 من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الطب البيطري والتربية النوعية، والتعيين فى وظيفة أستاذ مساعد لـ 4 من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الاداب والزراعة، والتعيين فى وظيفة مدرس لـ 4 من الهيئة المعاونة بكليات طب الفم والاسنان والطب البشري والهندسة.



كما وافق مجلس جامعة كفر الشيخ على منح درجة الدكتوراة لـ 15 من الباحثين بكليات التربية والزراعة والآداب، كما تم منح درجة الماجستير لـ33 من الباحثين بكليات التربية والزراعة والتجارة والصيدلة والطب البيطرى والآداب وعلوم الثروة السمكية والمصايد.

و وافق مجلس الجامعة أيضا على منح درجة الدكتوراة المهنية لـ 11 من الباحثين بكلية التجارة، ومنح درجة الماجستير المهني لـ 49 من الباحثين بكلية التجارة.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بالجهود الكبيرة التي توليها القيادة السياسية في توفير كافة الخدمات للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية التي تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوي حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

كما وجّه رئيس جامعة كفر الشيخ، أيضًا، بتكثيف جهود الجامعة مؤكداً استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المُختلفة، والمُساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، تفعيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى المحافظة.