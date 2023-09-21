الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة كفر الشيخ تطلق قافلتين طبية وبيطرية لقرية منشأة عباس

القافلة البيطرية
القافلة البيطرية

أطلقت جامعة كفر الشيخ،  قافلة طبية وبيطرية شاملة إلى قرية منشأة عباس والقري المجاورة بمركز سيدي سالم،  تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويأتي ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى،  بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة،  واستمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار دور الجامعة فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء  أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق اهدافها وفق رؤية 2030،  وإيمانا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع داخل قري محافظة كفر الشيخ فى نطاق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).


وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقررة المجلس القومي للمرأة،  واشرف على قطاع الطب البشرى الدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، ومتابعة نافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح مدير ادارة متابعة المشروعات.

  • أساتذة متخصصين يشرفون علي قافلة الجامعة


شارك في القافلة عدد من المتخصصين من كليات الطب والاسنان والتمريض والصيدلة والطب البيطري ، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، والعلاج الطبيعي.

 وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية الأكثر احتياجًا، وأن القافلة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري والاسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض والطب البيطري.

  • استمرار اطلاق القوافل الطبية والتوعوية

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ،  باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان.

وأضاف أن القافلة الطبية شهدت اليوم إقبالا كبيرًا من الأهالي وتم أجراء الكشف الطبي على 1698 حالة من أبناء قرية منشأة عباس والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياه كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

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رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم المتطوعين بمركز التطوير المهني


كما  أطلقت الجامعة قافلة بيطرية متكاملة لقرية منشأة عباس والقري المجاورة، لاجراء الكشف الطبي على الحيوانات والطيور الموجودة في القرية، وتم صرف العلاج بالمجان، حيث تم إجراء الكشف على حوالي “54 حالة باطنة، 24 حالة تناسليات، 11 حالة جراحة، 43 حالة امراض معدية، و110 من الدواجن” بأجمالي عدد 242 حالة.

حياة كريمه منشأة عباس جامعة كفر الشيخ كفر الشيخ قوافل طبية

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